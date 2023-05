Diagnóstico da doença arterial coronariana no idoso será tema de evento em Aracaju na quinta

O envelhecimento populacional é uma questão desafiadora em Sergipe e no mundo, um dos problemas que têm tido alta prevalência em idosos é a doença arterial coronariana que está associada à maior frequência de apresentações clínicas atípicas, peculiaridades na investigação diagnóstica e necessidade de cuidado redobrado na abordagem terapêutica. De olho nesses pontos, a CLINRADI promove um evento para médicos cardiologistas, geriatras e residentes em geral.

Com o tema “A Importância do Diagnóstico da Doença Arterial Coronariana e suas Peculiaridades no Idoso”, o evento conta com palestra do cardiologista da Clinradi, Dr. Luís Flávio Galvão Gonçalves.

A noite de conhecimento também terá coffe break de confraternização e acontecerá nesta quinta-feira (18/05), a partir das 19h30 no Auditório da Clinradi que fica localizado na Avenida Antônio Carlos Leite Franco, número 500, Bairro Jardins em Aracaju.

A realização do evento é uma parceria com o Espaço Ativo, instituição que traz uma proposta inovadora no que diz respeito à promoção de saúde no indivíduo idoso.

Por: Rodrigo Alves, Assessor de Imprensa da Clinradi.