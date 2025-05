Diálogo com Educação e Fazenda marca encontro estratégico entre Governo de Sergipe e Comsefaz

O vice-governador e secretário de Educação de Sergipe e atual presidente do Conselho Nacional de Secretários (Consed), Zezinho Sobral, recebeu em Sergipe o presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), Flávio Mendes. Ao lado da secretária de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila, o encontro reforça a importância do diálogo entre secretários de Educação (Seed) e Fazenda (Sefaz) para construir soluções conjuntas para os desafios do Brasil.

O encontro teve como pauta central a necessidade de alinhar estratégias diante de temas que impactam diretamente a vida dos estados e municípios, como reforma fiscal, financiamento da educação, piso do magistério e estratégias para fortalecer o investimento em nossas escolas. Para o presidente do Consed, Zezinho Sobral, a cooperação entre secretários de Fazenda e Educação é fundamental para soluções conjuntas e inovadoras.

“É uma honra receber o presidente Flávio em nosso estado para discutir temas tão importantes. Precisamos ajustar nossos entendimentos e preocupações para garantir avanços concretos. Sergipe se sente honrado em receber o presidente do Comsefaz para esse diálogo tão produtivo”, destacou Zexinho.

Flávio Mendes também ressaltou a importância do encontro: “Foi uma manhã muito produtiva de discussão de assuntos extremamente relevantes para Sergipe, para todos os estados e o Brasil. O estreitamento dessa relação entre instituições tão importantes como o Consed e o Comsefaz vai trazer muitos resultados para nossos estados e para o país”,

Ao final, ficou evidente que cada avanço nasce do diálogo e do compromisso coletivo de fazer mais e melhor pela sociedade. Para a secretária da Fazenda, Sarah Tarsila, a ideia de viabilizar essa reunião foi estreitar o diálogo entre os representantes das Fazendas estaduais e dos secretários de Educação, debatendo questões que impactam as duas áreas. “A partir dessa conversa vamos ampliar as discussões com os gestores de outros estados, para construir propostas que promovam a melhoria da qualidade dos investimentos realizados e preservem o equilíbrio das finanças dos estados”, informou.

“Seguimos juntos, unindo forças e experiências para garantir políticas públicas inovadoras e mais oportunidades para todos os brasileiros. Agradeço a parceria de todos que acreditam no poder da cooperação para transformar nosso país”, concluiu Zezinho Sobral.

Também participaram da reunião secretários do Governo de Alagoas: da Educação, Roseane Vasconcelos; da da Fazenda, Renata Santos; do Tesouro Estadual, Monique Assis; e o superintendente de Política Fiscal, Marcos Freitas.

Foto: Ascom Seed