Diretores da Rede Primavera marcaram presença no jantar de Lançamento da Select

Na noite do dia 10/10, o presidente e diretores da Rede Primavera, estiveram presentes ao jantar de lançamento da Select Operadoras de Planos de Saúde – empresa com mais de 30 anos de experiência no mercado brasileiro.

O evento foi realizado em um restaurante na Orla da Atalaia e contou com a presença dos melhores hospitais, médicos renomados e laboratórios de referência, todos com o objetivo de fortalecer as parcerias e discutir o futuro da saúde em Sergipe.

Na ocasião, foram apresentados o institucional da Select, as inovações nos planos, além de uma rica troca de experiências e visão sobre o cenário da saúde em Sergipe, com foco na satisfação e bem-estar dos pacientes.

Fonte e foto assessoria