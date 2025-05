Divulgação da lista preliminar do Bolsa Atleta Sergipe é prorrogada até o dia 23

A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) prorrogou o prazo para divulgação da lista preliminar dos contemplados pelo programa Bolsa Atleta Sergipe. A nova data será na próxima sexta-feira, dia 23. O adiamento se deve ao grande volume de inscrições recebidas nesta edição e tem como objetivo assegurar que todos os processos sejam analisados com o devido cuidado e transparência, evitando que qualquer atleta seja prejudicado por eventuais equívocos ou inconsistências na avaliação.

Para garantir o cumprimento dos prazos previstos no edital, a Seel formou uma comissão específica responsável pela análise técnica dos processos. A equipe está mobilizada em uma força-tarefa para dar celeridade às avaliações, assegurando que cada inscrição seja examinada com rigor e justiça, como reforça o coordenador do programa Bolsa Atleta Sergipe, Flávio Oliveira. “Estamos lidando com um número expressivo de inscritos e entendemos a importância desse benefício para o desenvolvimento esportivo dos atletas sergipanos. Por isso, preferimos estender o prazo de divulgação da lista preliminar para garantir uma análise justa e completa”, explica.

O Bolsa Atleta Sergipe é o principal programa de incentivo ao esporte no estado, oferecendo apoio financeiro a atletas de diversas modalidades de alto rendimento. O programa visa possibilitar melhores condições de treinamento e participação em competições regionais, nacionais e internacionais.

A nova lista será amplamente divulgada pelos canais oficiais da Seel e no site do Governo de Sergipe. Após a publicação da lista preliminar, será aberto o prazo para interposição de recursos por parte dos candidatos.

Foto: Igor Matias