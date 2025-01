Dois estudantes da rede estadual conquistam a nota 980 na Redação do Enem 2024

Quando o quesito é a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dois estudantes da rede pública estadual de Sergipe merecem destaque. Juan Gabriel Andrade de Oliveira, do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, e Ana Cecília Marques Melo, do Centro de Excelência Barão de Mauá, ambos situados em Aracaju, obtiveram um desempenho admirável ao conquistarem a nota 980 na redação, que teve como tema ‘Desafios para a valorização da herança africana no Brasil’.

Juan Gabriel, de 18 anos, é aluno do Centro de Excelência Atheneu Sergipense desde 2022 e afirma estar feliz e realizado com o resultado, pois sabe que todo o esforço feito ao longo do ano foi recompensado. “Em 2023, fiz o Enem como treineiro, sem preparação específica para a redação. Não esperava muito, mas consegui uma nota acima de 500. Isso me motivou a me dedicar mais em 2024, quando realmente fiz o exame valendo”, comenta o jovem.

Nesse caminho árduo de preparação, algumas pessoas se tornam peças fundamentais. É o caso do professor de português e redação Wolney Marcos, que esteve sempre presente no processo. “Comecei o ano com dificuldades na redação, mas tive um professor incrível, o Rony, que me guiou com muita paciência. Trabalhamos intensamente, escrevi mais de 50 redações e estudei 30 temas variados, com muitos repertórios socioculturais e discussões profundas. O vínculo com o professor e o apoio dos colegas também foram essenciais para que eu conquistasse a maior nota da escola, fato celebrado com muita emoção pela minha família”, complementa Juan Gabriel, que está decidido a cursar Engenharia Química, inspirado por experiências em projetos de iniciação científica na escola.

Satisfeito com o resultado de seus alunos, o professor Wolney explica como se dá a preparação ao longo do ano letivo. “O processo inicia com um mês revisando as cinco competências da matriz de redação: gramática, estrutura, projeto de texto, coesão e proposta de intervenção. Em seguida, os alunos trabalham semanalmente com um tema diferente, abordando eixos temáticos variados como bullying, saúde e meio ambiente. As aulas incluem análises teóricas, materiais complementares (filmes, documentos) e sugestões de repertórios socioculturais. Durante as oficinas, os estudantes produzem redações e recebem feedback detalhado. Além disso, o aprendizado colaborativo e a autonomia dos alunos são incentivados, promovendo o espírito de equipe e o pensamento crítico. Ao final das 30 semanas, eles se sentem preparados para qualquer tema, demonstrando progresso notável e conquistando resultados expressivos, como notas altas e redações exemplares”, comemora o professor.

Escola Antirracista

Ana Cecília, também de 18 anos, é aluna do Centro de Excelência Barão de Mauá. Desde 2022, a escola desenvolve o projeto ‘Escola Antirracista’, que tem como objetivo contribuir para o aprendizado dos alunos em questões sociais como racismo ambiental, estrutural e intolerância religiosa.

Para Ana Cecília, o projeto teve um papel importante na redação. “As discussões e reuniões pautadas no racismo e na negritude, realizadas durante o ano letivo, me auxiliaram na hora de escrever a redação, pois já estava familiarizada com a temática”, comenta a estudante, que sempre participou de eletivas, rodas de conversa e atividades do projeto. Com o sonho de cursar medicina desde a infância, Ana agora disputa uma vaga na universidade federal.

O professor de filosofia e coordenador do projeto destacou o mérito de Ana Cecília e dos professores do turno da noite da instituição, período em que a aluna estuda. “Esse desempenho é resultado de um processo pelo qual a escola vem passando, compreendendo cada vez mais que as redações do Enem e os temas trabalhados na escola são, em sua essência, temas sociais. Estamos educando cidadãos”, conclui o coordenador, destacando o orgulho da instituição pelo resultado da aluna.

Nota da redação

A relevância de uma boa redação na prova do Enem é enorme. Muitas vezes, os estudantes se preocupam excessivamente com as matérias das provas objetivas e negligenciam a preparação para a redação. A nota dessa etapa equivale a 20% da prova do Enem, sendo dividida em cinco competências avaliadas, com pontuações que variam de 0 a 200 para cada uma, totalizando 1.000 pontos. Além disso, a redação é um instrumento essencial para avaliar a capacidade de expressão, argumentação e reflexão crítica dos candidatos, habilidades indispensáveis tanto para o exercício da cidadania quanto para o sucesso na profissão escolhida.

Foto: Arquivo Seduc