Dra. Fernanda Hagenbeck alerta sobre a importância da prevenção do câncer de mama

Durante todo o mês de outubro, a médica Dra. Fernanda Hagenbeck, especialista em mastologia, obstetrícia e ginecologia, reforça a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce do câncer de mama por meio da campanha “Ame-se, Cuide-se, Viva!”. A ação tem como objetivo sensibilizar mulheres sobre a necessidade de realizar exames preventivos regularmente e adotar hábitos de saúde que favoreçam a detecção precoce da doença.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil e a detecção precoce é determinante para aumentar as chances de tratamento e cura. “O autocuidado é um ato de amor-próprio. Identificar qualquer alteração precocemente pode salvar vidas”, afirma a Dra. Fernanda Hagenbeck.

A campanha se dirige especialmente a mulheres a partir dos 30 anos, mas busca engajar toda a população interessada em saúde, bem-estar e prevenção. Entre as recomendações destacadas estão o autoexame mensal das mamas, consultas regulares ao ginecologista e a realização de mamografias conforme orientação médica.

Dra. Fernanda ainda reforça a importância de manter hábitos saudáveis ao longo da vida: “Uma alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas e atenção à saúde emocional também são fundamentais para a prevenção de diversas doenças, incluindo o câncer de mama. Cuidar de si mesma é um ato diário e transformador.”

O Outubro Rosa é um momento para reforçar a conscientização e incentivar mulheres a priorizarem seu bem-estar, lembrando que o diagnóstico precoce é o passo mais importante na luta contra o câncer de mama.

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação