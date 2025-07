Dra. Letícia Gitaci se destaca na área da saúde na correção de desalinhamentos articulares

Os ajustes quiropráticos estão entre as formas mais eficientes de tratamento de hérnias de disco, cervicalgia, lombalgia e outros problemas da coluna, e pode e deve ser usada também como opção para prevenir doenças e aumentar o bem-estar.

Quem tem se destacado nessa área em Aracaju é Dra. Letícia Gitaci, bacharel em Quiropraxia pela Universidade Feevale de Novo Hamburgo em convênio com a Palmer College Of Chiropratic desde o ano de 2009. Com Pós-Graduação em Cinesiologia Laboral pela Faculdade América Latina de Caxias do Sul/RS. Atuante em Aracaju desde 2011, ela também já esteve à frente da secretaria geral da Associação Brasileira de Quiropraxia – ABQ entre 2012 e 2017.

Entre seus pacientes está o cantor Heitor Costa, Dra. Letícia fez parte da equipe da gravação do DVD do artista que aconteceu neste ano na Praça de Eventos do Mercado, em Aracaju (SE).

“Os benefícios da quiropraxia vão muito além do alívio da dor e do tratamento de doenças da coluna. Melhora a qualidade do sono; ensina a manter a boa postura; dá ânimo e estimula as atividades físicas; fortalece a musculatura de todo o corpo; diminui as dores de cabeça; alivia as tensões e o stress; previne lesões nas vértebras e articulações; possibilita a diminuição do uso de medicamentos e aumenta a mobilidade”, explica.

O trabalho da quiropraxista pode ser conferido através do Instagram: @leticiagitaciquiropraxia

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.