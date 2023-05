Dra. Mirene Morais representa Sergipe no Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal

A segunda edição da Medical Cannabis Fair Brasil que aconteceu em São Paulo, foi um evento profissional e B2B que reuniu cerca de 8 mil profissionais do setor, mais de 60 estandes e 100 marcas de negócios medicinais e industriais do setor canábico do Brasil e América Latina.

O encontro também contou com a presença de Dra. Mirene Morais, uma das referências da Cannabis Medicinal em Sergipe, que também aproveitou o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. “ Esse é o principal congresso relacionado ao uso medicinal da Cannabis e business da Cannabis no Brasil e contou com 70 speakers reunidos ao longo dos dois dias, foi uma grande oportunidade para me atualizar sobre o desenvolvimento do mercado, da legislação e dos negócios. Estou voltando com muitas novidades para meus pacientes em Sergipe”, comemorou.

Foto assessoria

Por Rodrigo Alves