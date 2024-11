Eduardo Lima participa da Audiência Pública sobre a nova realidade do HU de Aracaju

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) participou na tarde desta quarta-feira, dia 27, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), da Audiência Pública com o tema sobre a nova realidade do Hospital Universitário de Aracaju e suas dificuldades operacionais.

Na oportunidade, Lima, que no ano de 2023 destinou uma parte do valor de suas Emendas Impositivas para a instituição, enquanto fiscalizador do erário público, questionou o Dr. Kleyton Bastos, superintendente do Hospital Universitário (HU) e o gerente administrativo Edélzio Junior, pedindo que ambos esclarecessem dúvidas a respeito do contrato firmado com a prefeitura e outras questões referentes à operacionalidade dos serviços.

As informações obtidas pelo parlamentar foram que: O HU conseguiu a prorrogação do contrato oriundo das emendas impositivas, com validade até o final do ano ainda com recursos a serem empenhados, em relação aos equipamentos provenientes das mesmas emendas, os mesmos estão sendo utilizados em prol da população aracajuana atingindo 60% dela, fazendo jus ao uso do dinheiro da CMA.

Quanto a Regulação, o Dr. Kleyton Bastos, informou que ajustes vêm sendo realizados após a identificação de algumas inconsistências, a exemplo da falta de habilitação de códigos dos serviços que antes nem eram oficializados, dificultando o recebimento desses serviços prestados. Atualmente todo paciente que chegar até o HU terá que chegar através da Regulação.

“Enquanto Câmara essa gestão se mostrou arredia no que diz respeito a constituição das emendas impositivas por esse parlamento e isso é um ganho para população aracajuana e sergipana. Por isso, a nossa insistência Dr. Kleyton em querer ver o HU fazendo parte desse processo. Ver o HU nos apresentando propostas para que a gente invista no HU”, afirmou o vereador.

Além de Eduardo Lima, estiveram presentes na Audiência Pública, o presidente da CMA Ricardo Vasconcelos (PSD), idealizador da mesma, os vereadores Sheyla Galba (União Brasil) e o Pr. Diego (União Brasil).

Por assessoria

Foto: China Tom