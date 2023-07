Eduardo Lima vai à Sejesp e busca recursos para realização de eventos esportivos da FJU

Responsável pela FJU em Sergipe, pastor Luciano Cruz participou do encontro

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) se reuniu na tarde desta quarta-feira, dia 26, na Secretaria de Juventude e Esportes (Sejesp) de Aracaju, com o secretário Sérgio Thiessen, e o pastor Luciano Cruz, responsável pela Força Jovem Universal de Sergipe (FJU), para solicitar a cessão de bolas, medalhas, troféus e coletes para a realização dos eventos esportivos do grupo, como Futsal, Fut7 e Jiu-Jitsu, que ocorrerão no próximo domingo, dia 30, no Espaço Estação Cidadania, no bairro Bugio; que também foi cedido pela Prefeitura.

“A Sejesp sempre ajuda os projetos esportivos e àqueles que procuram nosso mandato, e com a FJU não é diferente. Sempre que o grupo promove algum evento esportivo a Secretaria estende o braço para nos dar auxílio para realizá-lo”, disse Eduardo Lima.

O pastor Luciano Cruz agradeceu a Sejesp e a Eduardo Lima, por promoverem o encontro. “Uma reunião muito importante com o secretário e o vereador, onde conseguimos recursos para a FJU e para ajudar os jovens”

Durante o encontro, Sérgio Thiessen convidou os jovens que fazem parte da FJU, e têm acima de 18 anos, para a “peneira” da Copa TV Sergipe de Futsal, que será sediada em Aracaju, entre setembro e outubro de 2023, e terá o apoio da Pasta.

Por Leonardo Teles

Foto: Assessoria