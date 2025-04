Educação de Sergipe marca presença no II Seminário Internacional na Espanha

Sergipe participa do II Seminário Internacional de Gestão para a Aprendizagem, que acontece em Barcelona, na Espanha. Promovido pela Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV DGPE) e a Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), o evento segue até o dia 2 de maio e reúne lideranças da política educacional brasileira, com a presença de representantes do Ministério da Educação (MEC) e dos 27 estados brasileiros.

Representando Sergipe, o vice-governador, secretário de Estado da Educação e presidente do Consed, Zezinho Sobral, participa do evento a convite da OEI. “Sergipe está conectado à inovação educacional. Será uma semana em que todos os estados brasileiros e especialistas do mundo participarão de uma imersão, troca de experiências e debates sobre gestão e inovação na aprendizagem, com visitas a instituições espanholas e discussões sobre estratégias educacionais de sucesso. Essa missão fortalece a busca por práticas inovadoras e soluções eficazes para aprimorar a educação pública em Sergipe”, destaca.

A segunda edição do Seminário Internacional de Gestão para a Aprendizagem tem o objetivo de fortalecer ambientes de colaboração e contribuir para a estruturação de processos de gestão e inovação na aprendizagem no Brasil. Com o propósito de fortalecer ambientes de colaboração e contribuir para a estruturação de processos de gestão e inovação, serão apresentadas práticas inovadoras para a melhoria da qualidade de sistemas educacionais em painéis com a participação de especialistas dos continentes europeu, asiático e americano.

“Uma educação transformadora é aquela que conhece práticas exitosas do mundo todo e extrai delas o que há de melhor para aplicar no nosso cotidiano. Debateremos temas como formulação e implementação de políticas educacionais para a melhoria da qualidade e da equidade, além das novas dimensões do processo de ensino e aprendizagem, competências na gestão escolar, gestão pedagógica, currículos alinhados às mudanças no mercado de trabalho e formação de professores para atuar na Educação Profissional e Tecnológica (EPT)”, ressalta Zezinho Sobral.

A programação do Seminário inclui visita à escola La Salle Comtal, reconhecida por desenvolver pedagogias de educação integral. Há três anos, a escola desenvolve o programa Novo Contexto de Aprendizagem (NCA). Em 2010, a La Salle Comtal obteve Certificação Internacional de Qualidade ISO 9001, que credencia a qualidade na gestão em todo o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A atividade em Barcelona dá continuidade à iniciativa de 2024, quando a primeira edição do Seminário foi realizada em Madri, na Espanha.

De mãos dadas pela educação

Criada em 2018, a Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas (FGV DGPE) apoia o desenvolvimento da gestão de organizações públicas e a qualificação de políticas públicas, em especial as de sistemas de ensino. No período, a FGV DGPE atuou em mais de 100 projetos no Brasil, na Argentina e no Chile. As atividades da Diretoria estão alinhadas com a missão da Fundação Getulio Vargas (FGV) de promover o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Criada em 1944, FGV é mundialmente reconhecida pela sua credibilidade, qualidade e excelência.

Sob o lema “Fazemos a cooperação acontecer”, a Organização dos Estados Iberoamericanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é, desde 1949, o primeiro órgão intergovernamental de cooperação Sul-Sul no espaço ibero-americano. Atualmente, fazem parte da organização 23 estados membros. A OEI conta com 19 escritórios nacionais, além da Secretaria Geral em Madri. Com mais de 650 projetos em andamento e mais de 400 convênios de cooperação ativos em conjunto com entidades públicas, bancos multilaterais, universidades, organizações da sociedade civil, empresas e outras organizações internacionais, a OEI representa uma das maiores redes de cooperação da Iberoamérica. Entre seus resultados, a organização contribuiu para a redução drástica do analfabetismo, com uma média de mais de 12 milhões de beneficiários diretos nos últimos cinco anos.

Fundado em 1986, o Conselho Nacional de Secretários de Educação reúne as secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal. Entre suas finalidades está a integração das redes estaduais de educação, a participação dos estados na construção das políticas nacionais e a colaboração entre as unidades federativas. Por meio da Agenda da Aprendizagem, que a cada dois anos elenca os temas prioritários de sua atuação, o Consed também se organiza em Frentes de Trabalho, espaços integrados por gestores e técnicos das redes em que são discutidas soluções e compartilhadas boas práticas.

