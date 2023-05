Edvaldo recepciona seleção de ginástica rítmica que venceu etapa da Copa do Mundo

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, nesta quarta-feira, 10, a seleção brasileira de ginástica rítmica, que ganhou a primeira medalha de ouro em uma etapa da Copa do Mundo. O feito inédito foi conquistado pelas atletas Giovana Silva, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira, e pela sergipana Victória Borges, no último domingo, dia 7, durante apresentação na prova de cinco arcos do Challenge de Portimão, em Portugal. Ao recepcionar as ginastas pela segunda vez, neste ano, Edvaldo destacou que, com o mais novo título inédito, “a equipe brasileira acaba de escrever um novo capítulo de sucesso na história da ginástica rítmica mundial”.

“É com imensa alegria que recebo essas grandes atletas, mais uma vez. No mês passado, elas estiveram aqui trazendo medalhas inéditas de bronze da nossa delegação e, agora, retornam coroadas com o ouro inédito, colocando o nosso país no lugar mais alto do pódio, o que nos enche de orgulho. Essas meninas se dedicam diuturnamente e hoje estão nos mostrando que é possível conquistar, quando seguimos aquilo que o nosso planejamento determina. Elas são verdadeiros exemplos de trabalho e dedicação. O que estamos fazendo aqui é uma justa homenagem a esta equipe que nos presenteou com a medalha de ouro inédita. Portanto, parabéns, meninas da ginástica. Aracaju é muito feliz por sediar o trabalho de vocês”, afirmou o prefeito.

Técnica da seleção, Camila Ferezin agradeceu a Edvaldo “por mais essa recepção calorosa”. “Estamos muito felizes por sermos recebidas pelo nosso prefeito. Aracaju sempre esteve de portas abertas para a nossa equipe, então é muito bom, depois de uma conquista inédita, uma medalha de ouro em uma Copa do Mundo, em Portimão, chegar a esta linda cidade, com essa alegria para o povo sergipano. O prefeito é uma pessoa muito especial, é a nossa segunda visita aqui, e ele sempre nos tratando com esse carinho. Nosso coração se preenche de gratidão e alegria”, salientou.

A técnica ressaltou ainda que a conquista do ouro inédito “é fruto de um longo percurso que foi traçado”. “Cheguei aqui em 2011 e estávamos na 26ª colocação, no mundo. Então, são 12 anos de muito trabalho no Centro de Treinamento, que fica aqui em Aracaju, de uma construção ano a ano, com muita dedicação e disciplina. Estamos em um momento de êxtase, muito felizes, pois derramamos muito suor, mas conseguimos chegar no topo”, comemorou.

Também treinadora da equipe, Bruna Marttins disse que “a primeira visita ao prefeito foi motivadora” e que as palavras de incentivo, ditas por ele, no encontro, “impulsionou as meninas”. “O prefeito é pé quente. Ele nos deixou um legado, uma frase que levamos para as nossas reuniões motivacionais com as meninas, que foi ‘as rainhas da beleza, da leveza e da precisão’, e as meninas incorporaram, conquistando esse grande feito. Então, o prefeito nos recebendo, mais uma vez, é muito legal. A gente consegue sentir a essência dele, de Aracaju, que acolhe, que transborda, que é coração. Muito obrigada, prefeito, por suas realizações, pelo seu trabalho, e por nos receber tão bem, sendo um exemplo de motivação, de fé, de coragem e de garra”, reiterou.

Estiveram presentes a presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, Luciene Resende, o diretor geral da Federação Brasileira de Ginástica Rítmica, Ricardo Resende, e o secretário da Juventude e do Esporte de Aracaju, Sérgio Thiessen.

Conquista

A equipe brasileira conquistou a primeira medalha de ouro inédita do país na modalidade esportiva ao se apresentar na prova dos cinco arcos do mundial. Elas registraram 34.600 pontos superando as seleções da Espanha, que marcou 34.450, e da Itália, com 33.800 – campeã da prova da disputa do ano passado.

Foto Ana Lícia Menezes