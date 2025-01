Elber Batalha visita Hospital São José após aportar R$ 300 mil em emendas para a instituição

O vereador Elber Batalha realizou, nesta quarta-feira, 16, uma visita ao Hospital São José para tratar das emendas parlamentares impositivas de 2024, que destinaram R$ 300 mil em recursos de seu mandato à instituição. Durante a visita, o parlamentar acompanhou os avanços promovidos pelos valores destinados em 2023 e recebeu atualizações sobre um de seus principais pedidos recentes: a realização de biópsias para diagnóstico de câncer de próstata em Aracaju.

Reconhecido por seu trabalho humanitário e de excelência em prol da população, o Hospital São José será novamente beneficiado com recursos que, desta vez, serão utilizados na reforma do centro cirúrgico e em melhorias de outras unidades. A iniciativa visa ampliar a capacidade de atendimento não apenas para os moradores da capital, mas também para a população de todo o estado de Sergipe.

Para Elber, esses investimentos reforçam a necessidade de valorizar instituições que desempenham um papel essencial na assistência à saúde. “O São José tem um trabalho valoroso e vem sendo uma grande referência para a população. Reafirmo aqui meu compromisso de continuar trabalhando em parceria com o hospital para garantir que ele tenha as condições necessárias para atender cada vez mais a nossa comunidade”, destacou.

O encontro também foi uma oportunidade para avaliar os resultados das ações realizadas em 2023, quando o vereador destinou verbas para beneficiar a área de saúde mental, construir uma nova lavanderia e realizar reparos necessários para a manutenção e modernização do hospital.

A diretoria do Hospital São José, representada pela gestora Carolina Teixeira, agradeceu o apoio de Elber e ressaltou a importância das emendas para a continuidade e ampliação dos serviços prestados. “Esse olhar do vereador tem sido fundamental para que possamos melhorar nossa estrutura e oferecer um atendimento de qualidade”, afirmou.

Durante a visita, Elber foi informado pela direção do hospital que as biópsias para diagnóstico de câncer de próstata começarão a ser realizadas em março, graças à aquisição do equipamento necessário, viabilizado com os recursos destinados no ano anterior. Esse tema foi amplamente defendido pelo parlamentar em 2024 na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), devido à falta de assistência para esses pacientes.

“É impossível não comemorar essa notícia que finalmente chegou. Esse projeto foi de nossa iniciativa e será realizado, trazendo dignidade para esses homens sergipanos, especialmente os que vivem mais próximos de Aracaju”, concluiu Elber.

Por Anna Paula Aquino