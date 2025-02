Em 10 dias, atendimento humanizado já é sentido por pacientes do Hospital Nestor Piva

Após dez dias sob a gestão do Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), o Hospital Nestor Piva já apresenta melhorias no atendimento, segundo pacientes que passaram pela unidade nesse período.

O foco em um serviço mais ágil e humanizado tem sido um dos diferenciais notados pela população.

O paciente Danilo Souza, que procurou a unidade com um quadro de insolação, destacou a rapidez do atendimento. “Assim que cheguei, fui acolhido e direcionado para o setor adequado. Em menos de 30 minutos, já estava medicado e pronto para voltar para casa. O atendimento foi muito eficiente e os profissionais foram bastante atenciosos”, relatou.

Avanço

Desde que assumiu a gestão do Hospital Nestor Piva, a nova diretoria tem promovido uma série de melhorias para otimizar o atendimento e proporcionar um ambiente mais seguro e eficiente para pacientes e profissionais. Sob a liderança da diretora interina Camilla Machado, diversas mudanças estruturais e operacionais estão sendo implementadas, com foco na qualidade da assistência prestada.

Entre as primeiras medidas adotadas, está a reestruturação do processo de contratação, incluindo a elaboração de um checklist para admissão de novos profissionais e a captação de gestores qualificados para fortalecer a equipe hospitalar. “Nosso objetivo é garantir que cada setor tenha profissionais preparados para atender às demandas da população com eficiência e humanização”, destacou Camilla Machado.

A organização dos setores também foi uma prioridade. Equipamentos inservíveis foram identificados e realocados, liberando espaços nos corredores e melhorando a funcionalidade da unidade. Além disso, foram intensificados os serviços de limpeza terminal e reforçada a sinalização hospitalar, garantindo um ambiente mais seguro e acessível.

Outro avanço significativo foi a otimização do fluxo de atendimento. Para isso, está sendo realizado um mapeamento completo com a finalidade de implantar o sistema de prontuário eletrônico multi-integrado, além da jornada do paciente, medidas que prometem dar mais agilidade e eficiência ao atendimento. “Essa iniciativa vai permitir um melhor acompanhamento dos pacientes e uma gestão mais organizada dos atendimentos”, ressaltou a diretora.

A valorização profissional também está no centro das ações implementadas. Foram realizadas reuniões com representantes das categorias para fortalecer a cultura organizacional e garantir condições de trabalho dignas, incluindo o pagamento do piso salarial para enfermeiros e técnicos de enfermagem.

No aspecto estrutural, a gestão também tem investido na contratação e manutenção de serviços essenciais, como climatização, segurança, jardinagem, fornecimento de gases medicinais, alimentação e equipamentos biomédicos. Essas melhorias garantem o pleno funcionamento da unidade e impactam diretamente na qualidade do atendimento prestado.

Para aprimorar a assistência farmacêutica, houve uma reestruturação dos fluxos da farmácia, garantindo uma melhor organização na dispensção de medicamentos e, consequentemente, um atendimento mais eficaz aos pacientes.

Uma das grandes conquistas desta nova fase do hospital é a ampliação da assistência a pacientes críticos. A implementação do serviço de fisioterapia hospitalar promete acelerar a recuperação dos pacientes, proporcionando um cuidado mais completo e humanizado.

”Seguimos comprometidos em aprimorar cada etapa do atendimento e garantir que o Hospital Nestor Piva ofereça um serviço de saúde digno e de qualidade à população”, finalizou Camilla Machado.

As mudanças seguem em ritmo acelerado e a expectativa é que novos avanços sejam anunciados nos próximos meses.

O contrato emergencial firmado entre a Prefeitura de Aracaju e o IGC tem o valor anual de aproximadamente R$ 46 milhões. Fundado em 2015, o Instituto tem sede em Fortaleza (CE) e experiência na administração de unidades de saúde no interior do Ceará, incluindo cinco unidades de pronto atendimento, um hospital e um hospital-maternidade.

Com a nova gestão, a expectativa é de que o Nestor Piva continue operando 24 horas por dia, garantindo um atendimento mais eficiente e humanizado para a população aracajuana.

Texto e foto assessoria