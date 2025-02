Comissão Estadual divulga escala de arbitragem para 9ª rodada do Sergipão

Na tarde desta quinta-feira (27), a Comissão Estadual de Arbitragem em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF), divulgou em audiência pública a escala de arbitragem para 9ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1.

O evento foi realizado na sede da FSF, na capital sergipana, e foi transmitido ao vivo no Instagram da Comissão Estadual.

Todos os cincos jogos da rodada serão realizados neste sábado no mesmo horário. A rodada vai definir a ordem dos clubes classificados para a próxima fase do estadual. E a última equipe rebaixada para o Campeonato Sergipano da Série A2 de 2026.

Ao todo, 20 profissionais do apito estão trabalhando por rodada. São árbitros do quadro da FSF com credenciais da FIFA e CBF. Confira a escala de arbitragem para 9ª rodada do Sergipão:

Sábado (01/03)

15h40 – Itabaiana x Barra, Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Árbitro Central: Jackson Ribeiro Sobrinho – CBF

Assistente 1: Thiago Emanuel Reis Albuquerque – CBF

Assistente 2: Raphael Nunes Santos – Master

Quarto Árbitro: Jade Moreno Almeida – FSF

Analista de Campo: Ailton Farias da Silva – CBF

15h40 – Dorense x Confiança, estádio Ariston Azevedo, em N. Sra das Dores

Árbitro Central: Wendell Oliveira Santos – Master

Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus – CBF

Assistente 2: José Crispim dos Santos Neto – Master

Quarto Árbitro: Eder Marinheiro Souza – FSF

Analista de Campo: Mário Sérgio da Silva Bancilon – CBF

15h40 – Lagarto x Falcon, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Árbitro Central: Diego da Silva – Master

Assistente 1: Daniel Vidal Pimentel – CBF

Assistente 2: Eric Nunes Costa – Master

Quarto Árbitro: Michel Lima Tavares – FSF

Analista de Campo: Emerson Fontes Santos – CBF

15h40 – Sergipe x América de Propriá, arena Batistão, em Aracaju

Árbitro Central: Rafael Santos de Andrade – CBF

Assistente 1: Rodrigo Guimarães Pereira – CBF

Assistente 2: Amanda Oliveira Santos – CBF

Quarto Árbitro: Pedro Afonso Oliveira – FSF

Analista de Campo: Emerson Fontes Santos – CBF

15h40 – Guarany x Carmópolis, estádio Caio Feitosa, em Porto da Folha

Árbitro Central: Adson Rodriguez Oliveira – FSF

Assistente 1: Tâmara Nayara Souza – CBF

Assistente 2: Gledson Batista de Jesus – FSF

Quarto Árbitro: Lúcio dos Santos Lima – FSF

Analista de Campo: Mário Sérgio da Silva Bancilon – CBF

Fonte FSF