Em parceria com a FSF, CBF inaugurará Centro de Desenvolvimento do Futebol de Sergipe

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e com o apoio fundamental da FIFA, inaugurará o Centro de Desenvolvimento do Futebol de Sergipe no dia 29 de agosto, às 8h, no município de Barra dos Coqueiros (SE). O evento marca a conclusão das obras e o início de uma nova etapa para o desenvolvimento do futebol na região.

Este será o quinto equipamento entregue na gestão do presidente Samir Xaud e o primeiro no Nordeste do país. Além da inauguração, haverá um festival de futebol que marcará oficialmente o início das atividades no Centro de Desenvolvimento (CD), com a participação de 120 crianças e 40 instrutores voluntários, que desenvolverão atividades em nove minicampos na área do campo oficial do CD.

Sobre o Centro de Desenvolvimento

O Centro integra o Fundo de Legado da Copa do Mundo de 2014, voltado a fomentar o crescimento do futebol nas localidades atendidas, por meio de cursos de capacitação, treinamentos de arbitragem e incentivo às categorias de base e ao futebol feminino, gerando impacto social, esportivo e econômico.

O Centro de Desenvolvimento é composto por um campo de futebol com gramado sintético (105 x 68 m), dois vestiários para equipes (com vestiário técnico individualizado), dois vestiários para a arbitragem, salas médica e administrativa, banheiros, arquibancada, estacionamento e depósito.

Da assessoria – Foto: Divulgação/FSF