Emagrecentro Aracaju lança Feirão Estético com descontos inéditos em tratamentos faciais e corporais

A Emagrecentro Aracaju acaba de lançar o Feirão Estético, uma campanha promocional com os maiores descontos já oferecidos pela clínica. Durante o período, será possível garantir valores especiais em procedimentos faciais e corporais voltados ao emagrecimento, redução de medidas e rejuvenescimento.

Referência em emagrecimento saudável e estética avançada, a Emagrecentro Aracaju reúne protocolos modernos, seguros e eficazes que unem tecnologia, autoestima e bem-estar. A ação foi criada para incentivar o público a investir no autocuidado. “São condições imperdíveis. Só para citar um exemplo, o bioestimulador que normalmente custa R$ 1.600 estará disponível por apenas R$ 1.100”, destaca Viviane Lins, responsável pela unidade em Aracaju.

O Feirão Estético inclui uma série de protocolos de última geração. Entre eles estão o Método HN, que promove harmonização facial com naturalidade e realce da beleza; a aplicação de toxina botulínica, indicada para suavizar rugas e linhas de expressão; o bioestimulador, que estimula o colágeno e contribui para a firmeza e o rejuvenescimento da pele; o endolaser, técnica de alta precisão que reduz gordura localizada e melhora a flacidez; além das diferentes modalidades de criolipólise, adaptadas a perfis e objetivos variados.

Também fazem parte do feirão o PEIM, procedimento estético injetável voltado para eliminar microvasos e uniformizar a pele das pernas, e o skin booster, aplicação de ácido hialurônico que garante hidratação profunda, melhora o viço, a elasticidade e suaviza rugas finas.

A campanha é válida enquanto houver disponibilidade de vagas. “Estamos falando de descontos em todos os tratamentos, por isso quem deseja aproveitar precisa garantir seu horário o quanto antes”, reforça Viviane. Os agendamentos podem ser feitos presencialmente, pelo telefone (79) 9 8804-8908 ou ainda pela comunidade oficial no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/DwB5N2LhosdIYWFKlp3WSF?mode=ems_copy_t.

Sobre a Emagrecentro

A Emagrecentro é uma empresa pioneira no mercado brasileiro, com foco em pesquisa, inovação e tecnologia, sempre guiada pela ciência e pela ética para oferecer excelência em serviços, produtos e tratamentos de estética, saúde e bem-estar.

Em Aracaju, a franquia está localizada na Avenida Barão de Maruim, 639, no bairro São José. Há 13 anos, a Emagrecentro Aracaju tem transformado a vida de muitas pessoas, promovendo autoestima e incentivando o autocuidado.

Reconhecida nacionalmente, a unidade já foi premiada como a melhor clínica de estética de Sergipe pela Feira de Beleza e Cosméticos (Fessbell) e está entre as 10 melhores franquias da rede, que conta com mais de 430 clínicas em todo o país.

Texto e foto NV Comunicação