Empresária Mitie Carolina Minori de Novoa Lima recebe Título de Cidadã Sergipana

Foi entregue, nesta sexta-feira (5), o Título de Cidadã Sergipana à empresária Mitie Carolina Minori de Novoa Lima. Ela é proprietária da franquia do Curso Kumon, a maior unidade da América do Sul em número de alunos.

Natural de Belém, capital do Pará, a empresária se mudou para Aracaju em 1996. A sua trajetória profissional foi iniciada há 22 anos, quando tinha apenas 21 anos de idade e abriu a franquia da escola de plataforma digital.

Passaram pelo curso quase dez mil alunos e a franquia atualmente gera dezenas de empregos, o que contribui para o desenvolvimento local e hoje são quase 700 alunos ativos. Ela contou que está feliz em receber o Título, já que se orgulha em morar no estado.

“É com muito orgulho que hoje eu deixo de ser forasteira e passo a ser sergipana de verdade. O acolhimento das pessoas, sem sombra de dúvida, é uma realidade no nosso estado, a qualidade de vida, a possibilidade da gente desfrutar da natureza, das belezas naturais, da cultura local, tudo isso enriquece muito o coração de quem resolve morar em Sergipe”, afirmou.

A autora da propositura, deputada Lidiane Lucena (Republicanos), destacou a importância da empresária para a economia e educação do estado. A parlamentar falou que esta é a área que pode transformar vidas.

“Está aqui uma mulher que se torna hoje sergipana de direito porque eu tenho certeza que sergipana ela já é há muito tempo e, principalmente, quando vem pela educação, porque se tem uma coisa que pode transformar o nosso país e o nosso estado é a educação e é isso que ela vem fazendo ao longo desses anos desde muito jovem. As vezes, a gente nem percebe o tanto que a gente tem esse poder na vida de outras pessoas com a palavra, com o ensinamento, mais do que você ensinar uma matemática ou um português, você ensina realmente a vida e é isso que ela vem fazendo, então nada mais do que merecido essa homenagem e esse Título”, afirmou.

A entrega do Título de Cidadania Sergipana foi realizada durante sessão especial no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. A sessão foi presidida pelo deputado Marcelo Sobral (União Brasil), com mesa composta pela deputada Lidiane Lucena, pela homenageada e ainda pelo presidente da Agência de Desenvolvimento de Sergipe (Desenvolve-SE), Milton Andrade.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira