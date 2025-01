Emsurb se reúne com comerciantes de pescados para organizar o local

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), reuniu-se nesta segunda-feira (27) com os comerciantes de pescados que atuam no Terminal Pesqueiro, localizado na Avenida Ivo do Prado.

O encontro teve como objetivo traçar medidas para melhorar a comercialização e organizar o ambiente que, atualmente, encontra-se em área desapropriada, sem condições adequadas de segurança e higiene.

Na semana passada, a 1ª Vara do Trabalho de Aracaju determinou a melhoria das condições precárias do galpão provisório do Terminal Pesqueiro, onde trabalham pescadores e marisqueiras. A Justiça do Trabalho obrigou ao Estado de Sergipe, à União Federal e ao Município de Aracaju a fornecerem, no prazo de 90 dias, condições adequadas de higiene, alojamento seguro, local para refeições e armazenamento de resíduos. Nesse contexto, a Emsurb, em parceria com os comerciantes do terminal, iniciou o planejamento de medidas urgentes para organizar o ambiente de trabalho e proporcionar melhores condições para os vendedores e clientes.

De acordo com Bertulino Menezes, diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, entre as ações planejadas está a realocação dos feirantes para o estacionamento em frente ao terminal. “Com essas alterações, os trabalhadores terão um espaço mais estruturado para comercializar os pescados e os clientes poderão escolher os produtos em um ambiente mais higiênico e seguro”, destacou o diretor.

Os comerciantes receberam bem a proposta, reconhecendo os benefícios da organização para clientes e vendedores. Para o vendedor Edvaldison Santana, as melhorias trarão vantagens significativas. “As pessoas vão poder comprar em um lugar mais estruturado, com mais visibilidade. Será mais vantajoso tanto para o cliente quanto para o vendedor”, afirmou.

A Emsurb destaca que a mudança de local será implementada entre os próximos 10 dias e que essas medidas são provisórias, fazendo parte de um plano de transição até que o problema seja resolvido de forma definitiva.

Foto: Plácido Noberto