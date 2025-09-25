Encerramento do Setembro Amarelo acontece sábado com ação na Passarela do Caranguejo

No sábado, 27 de setembro, a partir das 7h, acontecerá uma ação especial de encerramento da campanha Setembro Amarelo, na tradicional Passarela do Caranguejo, em Aracaju. O evento tem como objetivo reforçar a importância do cuidado contínuo com a saúde mental e inspirar a valorização da vida.

A iniciativa promete reunir a comunidade em uma manhã de acolhimento, informação e troca de experiências. Durante a programação, haverá distribuição de brindes, conversas abertas sobre saúde mental e esclarecimentos com profissionais especializados, reforçando o compromisso da Clínica Reintegrar, organizadora do evento, em oferecer apoio e conscientização.

Segundo os organizadores, embora o mês de setembro seja marcado pela campanha de prevenção ao suicídio, o cuidado com a mente deve ser permanente. “O Setembro Amarelo chega ao fim, mas a atenção à saúde mental precisa ser cultivada todos os dias. Esse encontro é um convite para que possamos reintegrar o lado emocional e inspirar a vida sem medo e sem vergonha de buscar ajuda”, destacaram Dr. Antonio Aragão (Diretor-Presidente) e Dra. Cristianne Góis (Diretora Técnica) da Clínica Reintegrar.

Com o lema “Venha com a gente reintegrar a saúde mental e inspirar a vida”, a ação busca fortalecer a mensagem de que viver é um ato de coragem e merece ser celebrado com leveza e esperança.

Local: Passarela do Caranguejo – Orla de Atalaia

Data: 27/09 (sábado)

Horário: a partir das 7h.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.