Encontro Estadual de Literatura Sergipana celebra cultura e talentos literários do Estado

Foram homenageados escritores e bibliotecas municipais que prestam relevantes serviços à literatura do Estado

A Biblioteca Pública Estadual Epiphanio Dória foi palco do II Encontro Estadual de Literatura Sergipana, evento que celebrou o Dia da Literatura Sergipana e reafirmou o compromisso com o reconhecimento e a valorização dos autores e das produções literárias do estado. A data consolidou-se como um marco no calendário cultural de Sergipe, destacando a importância da literatura local para a preservação e disseminação da identidade sergipana.

A programação incluiu a entrega de importantes honrarias, como o prêmio ‘Destaque da Literatura Sergipana 2024’ e o ‘Bibliotecas Transformadoras’, os quais reconheceram o trabalho de autores, bibliotecas e instituições dedicadas à promoção da leitura e da cultura no estado. Durante o evento, foram lançadas as exposições Vultos Emblemáticos da Cultura Sergipana e Vultos Sergipanos com Destaque Nacional, homenageando personalidades marcantes da história e cultura de Sergipe.

Após uma apresentação da banda musical do Corpo de Bombeiros de Sergipe, a diretora da BPED, Juciene Maria de Jesus, deu as boas-vindas aos presentes. Ela destacou o papel transformador da literatura e das bibliotecas como pilares do conhecimento. “A valorização dos trabalhos dos nossos autores sergipanos é fundamental para o reconhecimento da nossa cultura em níveis nacional e internacional. Cada livro publicado é um passo em direção à construção de uma sociedade mais consciente e crítica. Vamos apoiar nossos escritores locais, frequentar nossas bibliotecas e incentivar as novas gerações a se expressarem por meio da escrita. Que possamos, juntos, construir um Sergipe onde a literatura seja sempre celebrada como uma das maiores riquezas culturais que possuímos”, afirmou.

O escritor Antônio Saracura, um dos homenageados do evento, falou da satisfação de receber o prêmio e agradeceu à direção da Epiphanio Dória. “Fiquei surpreso e encantado com o trabalho profissional em benefício de nossa literatura, feito em todo lugar de Sergipe pelas bibliotecas. Preocupei-me com as dificuldades que apresentaram. Nós escritores podemos fazer muito”.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Juventude de Propriá, Rênison Félix, elogiou o evento e destacou a relevância para o cenário literário local. “É fundamental reunir e homenagear escritores e escritoras de diferentes gerações, potencializando o cenário da literatura local e incentivando ainda mais novos talentos. O prêmio ‘Bibliotecas Transformadoras’ reconhece o trabalho essencial dessas instituições para a sociedade,” disse Renison, parabenizando o Governo do Estado e a equipe da Biblioteca Epiphanio Dória pela iniciativa.

A Biblioteca Municipal Monsenhor Silveira, do município de Estância, foi uma das premiadas no evento. A secretária de Cultura de Estância, Lidiane Nobre, destacou o trabalho da equipe local e reafirmou o compromisso da biblioteca com a educação e a cultura. Ela também mencionou o orgulho do município em ser berço de grandes escritores como Hunald Alencar e Ofenísia Freire.

O evento contou com a participação de escritores, representantes de bibliotecas públicas, membros da União Brasileira de Escritores (Núcleo Aracaju), integrantes de academias de letras e artes, além de autoridades e movimentos culturais. Com uma programação diversa, o encontro atraiu estudantes, professores, pesquisadores e entusiastas da literatura.

Fonte e foto: ascom Assessoria de Comunicação da SEDUC