Encontro formativo prepara diretores regionais para desafios e avanços da gestão

Durante três dias de muito conhecimento e imersão, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) realizou o Encontro Formativo para os novos gestores das diretorias regionais de educação (DREs), selecionados para o biênio 2024-2026. Nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, os profissionais estiveram reunidos com equipes técnicas da Seduc e da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A formação é uma iniciativa promovida pela Coordenadoria de Educação a Distância, Formação e Tecnologias Educacionais (Cefor), em parceria com o Departamento de Recursos Humanos (DRH).

Com o tema ‘Gestão escolar: competências e valores para direção regional de educação da Rede Pública Estadual de Ensino de Sergipe’, a formação teve como ponto focal a importância da gestão pública para fortalecer e fazer avançar cada vez mais a qualidade da escola pública. A formação atendeu às prerrogativas do Edital nº 27/2024/GS/Seduc, de 11 de outubro de 2024, que trata da seleção de diretores regionais de educação, fundamentada pela Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar (BNC-Diretor Escolar) aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) (Parecer CNE/CP Nº: 4/2021).

“Foram três dias intensos de capacitação para transformar a nossa educação e preparar os gestores para o ano letivo de 2025. O encontro promoveu uma imersão de quatro competências educacionais: político-institucional, pessoal e relacional, administrativo-financeira e pedagógica, tópicos essenciais para que os gestores desempenhem suas funções com competência, responsabilidade e transparência, fortalecendo a rede estadual de ensino de Sergipe”, destacou o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

O gestor também enfatizou a importância de os gestores se manterem capacitados e atualizados para exercer plenamente suas funções. “Assumir a função de gestor em Educação é um grande compromisso com a sociedade sergipana. Por isso é importante garantir que os profissionais interessados em assumir essa função pública estejam preparados para executar esse serviço com qualidade. A Seduc desempenha seu papel de oferecer uma formação apropriada para a função”, complementou.

A formação contou também com a conferência do professor Danilo Melo, técnico da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Danilo é doutorando em Educação, pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre em Educação, pela Universidade de Brasília (UnB), graduado em Pedagogia, pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Foi secretário municipal de Educação em Palmas e secretário de Educação dos estados do Tocantins e da Bahia, presidente da Undime Região Norte, vice-presidente do Consed e presidente do Conselho Nacional do Fundeb.

“Foi uma formação muito importante e focada nas competências dos diretores. Pesquisas do mundo inteiro comprovam que um bom gestor faz toda a diferença, consegue mobilizar professores, criar um clima propício de aprendizado, envolve as famílias no processo e isso é muito positivo. A FGV veio trazer reflexões e somar, já que Sergipe se destaca por ter ações muito focadas nas politicas de educação”, disse.

“O objetivo foi preparar os novos gestores para os desafios da função, a fim de que assumam suas funções com segurança e competência. A programação foi elaborada com base em diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE) e em alinhamento com os programas e projetos da Seduc, considerando as competências essenciais para a gestão educacional. O Encontro Formativo foi essencial para capacitar os gestores a lidar com a complexidade do setor educacional. Isso é muito importante, porque quem vai assumir um cargo de alta gestão precisa estar preparado”, pontuou a professora Clotildes Farias, diretora da Cefor/Seduc.

Dentre as conferências, minicursos e painéis, foram apresentados temas como visão estratégica da Seduc, organização e funcionamento escolar, calendário letivo; tecnologia e inovação: políticas educacionais para formação e inclusão digital; inteligência estratégica, matrícula. Além disso, foram apresentados temas como censo escolar, avaliação, aplicabilidade do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Alfabetizar pra Valer, Programa Sergipe na Idade Certa (Prosic), Novíssimo Ensino Médio, Programa de Atenção Psicossocial nas Escolas da Rede Estadual de Sergipe (Acolher), Cuidar-SE, Estudante Monitor, Pré-Universitário (PreUni), Comunicação Não-Violenta, sistemas operacionais das escolas estaduais, dentre outros.

A professora Iderlânia Costa Souza destacou o impacto da formação em sua preparação. “Nós precisamos conhecer e aprofundar as nuances, os anseios e as estratégias para ser um bom gestor”, afirmou. A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, Eliane Passos, também reforçou a importância desse momento de aprendizado e troca. “Estamos finalizando um ciclo letivo e iniciando um novo para esses gestores. Eles precisam estar preparados para lidar com qualquer barreira relacionada à gestão escolar”, considerou.

Foto: Maria Odília