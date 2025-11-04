Equipe campeã da Copa Serigy representará Estado na Copa Rainha Marta, em Maceió

A equipe feminina campeã da Copa Serigy de Futebol Amador será a responsável por levar o nome de Sergipe à tradicional Copa Rainha Marta, que acontece entre 4 e 8 de novembro, em Maceió-AL. A conquista é fruto de uma campanha histórica dentro da maior competição de futebol feminino do país. A Copa Serigy reuniu 31 equipes de diversos municípios sergipanos, ultrapassando em número de participantes, até mesmo o Campeonato Brasileiro Feminino.

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), destaca que o fortalecimento do futebol feminino foi um dos compromissos centrais na construção da edição de 2025 da Copa Serigy. Uma das principais exigências para a inscrição de equipes masculinas foi justamente a participação dos clubes em suas categorias femininas, fortalecendo a modalidade em todo o território sergipano.

A técnica Gracielle Costa, responsável por montar o elenco que representará o estado, comemorou a conquista e destacou a responsabilidade do grupo. “É uma honra liderar essas atletas que fizeram história na Copa Serigy. Vamos para Maceió com determinação, sabendo que levamos o nome do nosso estado e de todas as meninas que sonham com o futebol. A expectativa é grande e estamos confiantes em apresentar um time competitivo e unido”, afirmou.

Entre as atletas selecionadas, o sentimento é de orgulho e oportunidade. Muitas viajarão pela primeira vez para disputar uma competição nacional. “É uma chance única. Trabalhamos muito para chegar até aqui e vamos dar tudo de nós para mostrar a força do futebol feminino sergipano”, declarou Keyla Santos, a maior artilheira de toda a Copa, pontuando 25 gols. “Fiz meu nome na Copa Serigy e tenho muito orgulho desse caminho”, afirmou Lúcia

Mabel Santos, jogadora experiente que volta a ganhar destaque no cenário do futsal sergipano. “Cada competição me fortaleceu e me preparou para isso. Embarcar para a Copa Rainha Marta é uma responsabilidade enorme. Quero representar bem todas as atletas, jogando com garra”.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, celebrou o impacto da Copa Serigy e reforçou o compromisso do Governo de Sergipe com a modalidade. “A Copa Serigy se tornou um marco para o futebol feminino, não apenas pelo número recorde de equipes, mas pelo que representa em inclusão, visibilidade e oportunidade. É motivo de orgulho ver uma equipe formada aqui, numa competição nossa, representar Sergipe num torneio do porte da Copa Rainha Marta. O Governo do Estado seguirá investindo, incentivando e abrindo portas para que mais mulheres ocupem o espaço que é delas no esporte”.

Com apoio da SEEL, a delegação embarca para Alagoas hoje, levando consigo o talento, a história e a força do futebol feminino de Sergipe, agora pronto para brilhar em cenário nacional.

Foto: Erick O’Hara