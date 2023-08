Equipe Desportiva Real Aju Conquista o Título no 1° Torneio Cida Team 30+ de Voleibol

Torneio reuniu mais de 150 atletas da categoria 30+ em uma emocionante competição no ginásio do IFS

No último final de semana, aconteceu a final do 1° Torneio Cida Team 30+ de Voleibol, que contou com a participação de mais de 150 atletas da categoria. No masculino, a equipe Desportiva Real Aju mostrou seu talento e determinação, conquistando o título após uma jornada de jogos acirrados.

O Real Aju brilhou ao se classificar em 1° lugar na fase de grupos, o que o colocou em uma posição de destaque para a fase eliminatória.

Na tarde do dia 06/08, o ginásio do Instituto Federal de Sergipe – IFS foi palco de uma final eletrizante, na qual o Real Aju enfrentou a equipe Phoenix, saindo campeão.

Além da vitória no torneio, a equipe Real Aju ainda s destacou com a conquista dos seus atletas nas categorias melhor Levantador do Torneio, Douglas Freitas, melhor Central, Kleverton Pimentel e o melhor jogador da final, Alexandre Lobato.

O sucesso do torneio também ressalta a importância de iniciativas como o 30+ para a inclusão de atletas que, devido à idade, muitas vezes se afastam das competições regulares. Chico Albuquerque, presidente da equipe Desportiva Real Aju, destacou a relevância do torneio ao afirmar: “Iniciativas como essa do torneio 30+ são importantes para poder incluir muitos atletas que, por conta da idade, acabam se afastando das competições regulares. Como muitos após os 30 anos acabam se afastando das competições regulares, torneios como esse acabam resgatando muitos atletas novamente para o meio competitivo. Seja 30, 35 ou 40+, são iniciativas que fortalecem a inclusão a partir do esporte e ajudam a disseminar cada vez mais o voleibol em nosso Estado”.

A conquista do título pelo Desportiva Real Aju não apenas destaca a habilidade e dedicação dos jogadores, mas também reforça a importância do esporte como meio de inclusão social e disseminação da prática esportiva em todas as idades. O 1° Torneio Cida Team 30+ de Voleibol deixou uma marca duradoura na cena esportiva local, inspirando atletas e espectadores a continuarem acreditando no poder transformador do esporte.

