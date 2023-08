Escola de Saúde Pública forma turma de Vigilância em Saúde em Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), por meio da Escola de Saúde Pública (ESP/SE) realizam na próxima sexta-feira, 11, a formatura dos alunos do Curso Técnico em Vigilância em Saúde. O evento acontece a partir das 16h, na Biblioteca Epifânio Dória, com a participação de representantes da SES e da Funesa, além de personalidades do Estado.

Os formandos são trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) de diversos municípios sergipanos, em sua maioria agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, fiscais da vigilância sanitária, dentre outras categorias profissionais.

A ESP/SE formou, no período compreendido entre 2019 a 2023, 16 Técnicos em Vigilância em Saúde. Os formandos já atuam nos serviços de Vigilância em Saúde no Estado de Sergipe, nos seguintes municípios: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Maruim, Pirambu, Rosário do Catete, Boquim, Nossa Senhora das Dores, Tobias Barreto, São Cristóvão, Areia Branca e Laranjeiras.

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães