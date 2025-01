Escola do Governo de Aracaju retoma as atividades e destaca planejamento

A Escola do Governo de Aracaju realizou, nesta quarta-feira, 29, na sede da Prefeitura, sua aula inaugural, marcando o início de um novo ciclo de capacitação e desenvolvimento para os servidores municipais. O evento contou com a palestra de Raquel Oliveira, que abordou temas relacionados ao papel do servidor na sociedade, ao desenvolvimento pessoal e profissional, e também à motivação.

A prefeita Emília Corrêa, que retomou as atividades após um procedimento cirúrgico, esteve presente no evento e agradeceu a participação dos servidores na Aula Inaugural. “Não poderia deixar de estar aqui nesta aula. Uma das minhas prioridades é cuidar de quem está na linha de frente, de quem, assim como eu, trabalha pelos aracajuanos. Agradeço a todos vocês por terem abraçado nossa gestão e reafirmo meu compromisso em valorizar sempre o servidor”, disse Emília.

O vice-prefeito e secretário de Comunicação Ricardo Marques destacou o interesse dos servidores em participarem de eventos como este. “A nossa gestão tem o compromisso de cuidar do servidor. A prefeita Emília Corrêa sempre afirmou isso em campanha. É gratificante ver vocês aqui neste primeiro evento da Escola de Governo de Aracaju, buscando formação e coisas novas para trazer melhores resultados no trabalho prestado aos aracajuanos”.

Deyse Lima, diretora da Escola de Governo, apresentou o planejamento de como serão realizadas as atividades nesta nova gestão. “Nós vamos trabalhar muito em parceria com as secretarias e também com o setor de Recursos Humanos (RH). Nosso foco é ofertar para os servidores capacitações que os tornem ainda mais qualificados para o exercício da função. Vamos realizar treinamentos e formações conforme as demandas. Nesse mês de janeiro, nos reunimos com os secretários, com a prefeita Emília e buscamos formalizar parcerias para os cursos que vamos trazer”.

A palestra de Raquel Oliveira foi muito bem recebida pelos servidores, que puderam refletir sobre a importância de suas funções e como podem contribuir com a resolutividade dos problemas dos usuários aracajuana. A servidora Luize Daiane Costa, técnico administrativa, aprovou a iniciativa e disse que ações como esta devem ser constantes. “Eventos como este precisam ser recorrentes, pois ajuda muito no relacionamento do servidor com os usuários. Nós temos a oportunidade de melhorar nosso desempenho profissional bem como melhorar as relações interpessoais e comportamentais no ambiente de trabalho. Tudo isso reflete na prestação de um serviço mais eficaz e eficiente”.

A Escola do Governo de Aracaju tem como objetivo promover a capacitação e o desenvolvimento dos servidores municipais, visando melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população. Com essa aula inaugural, a Escola dá início a um novo ciclo de atividades, que contemplará cursos, palestras e workshops sobre temas relevantes para a gestão pública.

