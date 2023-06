Escola Sagrada Família, em Neópolis, oferta aula de reforço para aperfeiçoar alfabetização

A iniciativa conta com jogos pedagógicos, aulas diferenciadas, atenção priorizada para o processo de aprendizagem, além de atividades que elevam a autoestima dos alunos.

A Escola de Ensino Fundamental Sagrada Família, em Neópolis, unidade da Rede Pública Estadual de Ensino, realiza ação pedagógica de reforço escolar entre estudantes nos anos iniciais. O objetivo é aumentar o rendimento escolar das crianças.

A iniciativa partiu dos próprios professores que observaram uma falha no processo de alfabetização de alguns alunos e assim decidiram corrigir e melhorar o desempenho das crianças na escola.

A professora Valéria Franco Duarte conta que as aulas de reforço acontecem nos horários vagos do professor e alternam com as séries. “Quando a turma do 4º ano está na Educação Física, a professora do 4º ano estará fazendo reforço com os alunos do 3º e 5º anos, e assim acontece com as demais turmas”, explica.

A diretora Débora Maria de Lima Silva expressa que a ideia inicial é tentar recuperar nesses alunos aquilo que foi diagnosticado pelos professores, principalmente nos anos iniciais, em que a gente sentiu muito a dificuldade da falta de apropriação da alfabetização. A professora Valéria teve a ideia de aproveitar o horário vago da Educação Física e esses alunos com o mesmo nível de alfabetização para realizar esse trabalho diferenciado.

Débora relata a sensação dos alunos. “É gratificante para o aluno, porque ele consegue desenvolver a leitura e a escrita. O que passa a ser mágico para ele, porque acaba que na medida que ele melhora, ele volta para a turma dele e consegue acompanhar juntamente com os colegas, tendo um rendimento bem melhor. É contagiante, eu diria. É uma experiência que está contagiando toda a escola”, comemora.

A atividade ainda é considerada uma ação pedagógica ainda em fase de testes. A projeção é de que a partir do próximo ano letivo seja inserido na grade de horário da escola.

Assessoria de Comunicação da SEDUC