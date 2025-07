Escolas da rede estadual de ensino avançam na era digital com o programa ‘Educação Conectada’

Internet de qualidade, Wi-Fi segura, tablets e laboratórios modernizados fazem parte da nova realidade das unidades de ensino da rede estadual

As escolas da rede estadual de ensino de Sergipe estão vivendo um novo momento graças ao processo contínuo de conectividade, realizado por meio do programa ‘Educação Conectada’, promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seed). Atualmente, todas as 318 unidades escolares da rede contam com acesso à internet banda larga, Wi-Fi seguro e um ambiente digital adequado ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.

Esse avanço integra uma política educacional que impulsiona a transformação digital nas instituições de ensino, com a garantia de infraestrutura tecnológica e suporte pedagógico para o uso eficiente dos recursos digitais em sala de aula. Além da conectividade, os espaços escolares foram equipados com laboratórios de informática modernizados, e houve a distribuição de tablets para estudantes do ensino médio, promovendo a inclusão digital e a inovação pedagógica. Com isso, os alunos passaram a ter mais acesso a conteúdos digitais, plataformas de aprendizagem e oportunidades de desenvolver habilidades tecnológicas, que se tornaram essenciais para os desafios da contemporaneidade.

Para o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, a transformação digital nas escolas públicas de Sergipe é um passo fundamental para garantir uma educação de qualidade, equitativa e conectada com os desafios do século XXI. “A conectividade é um direito educacional e uma ferramenta de inclusão. Estamos garantindo que todos os nossos estudantes tenham acesso às tecnologias digitais, fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem, valorizando nossos professores e preparando os jovens para o presente e o futuro. O programa ‘Educação Conectada’ é uma política estratégica para tornar a escola pública cada vez mais atrativa, inovadora e eficaz”, afirmou o secretário.

Segundo o Gerente do Serviço de Infraestrutura Tecnológica da Assessoria de Tecnologia e Informática (Astin), Adilson Oliveira, não se trata de levar internet para a escola, mas sim de garantir uma solução segura, gerenciada com suporte técnico contínuo para que os estudantes e professores tenham uma boa conectividade. “Hoje, cem por cento das escolas da rede pública estadual têm acesso à internet, e mais de 300 escolas já contam com a rede Wi-Fi segura e gerenciada, com acesso autenticado e monitoramento em tempo real”, ressaltou.

A conectividade nas escolas públicas de Sergipe é organizada em três eixos. O primeiro eixo é a conexão à internet nas unidades escolares, que já abrange todas as 318 escolas da rede estadual, interligadas por meio de fibra ótica, beneficiando cerca de 142.275 estudantes. O segundo eixo corresponde à implantação de uma rede de Wi-Fi mais segura, que envolve um conjunto de medidas de infraestrutura de tecnologia da informação voltadas à proteção da navegação contra ataques cibernéticos, promovendo uma experiência mais segura para toda a comunidade escolar. Já o terceiro eixo diz respeito à entrega de 71 mil tablets aos estudantes do ensino médio, ampliando o acesso à tecnologia como ferramenta de estudo e pesquisa, totalizando um investimento de R$ 57.064.174,54.

A entrega dos tablets tem como objetivo incentivar práticas de educação híbrida e ocorre de forma integrada à instalação da rede Wi-Fi segura nas escolas. A distribuição é feita diretamente pelas unidades escolares, que receberam um manual com instruções sobre o processo, orientações de uso e cuidados com o equipamento. Ao todo, os 71 mil tablets já foram disponibilizados em todas as escolas de ensino médio da rede estadual.

No Centro de Excelência Leandro Maciel, em Aracaju, o acesso à internet está presente em todos os ambientes escolares. Os recursos tecnológicos já são parte da rotina pedagógica da unidade e têm contribuído diretamente para o desenvolvimento das habilidades digitais dos estudantes. Além disso, a escola também já realizou a distribuição de tablets para os alunos do ensino médio.

Para a diretora da unidade escolar, Carla Surama, o acesso à internet é um recurso indispensável na educação atual, pois, além de facilitar o processo de ensino e aprendizagem, também aproxima alunos e professores do universo digital. “Os recursos digitais ajudam a ampliar o conhecimento dos estudantes e, consequentemente, desenvolvem habilidades que hoje em dia são essenciais. Desenvolvendo essas habilidades, conseguimos melhorar a qualidade da educação, porque as aulas ficam mais diversificadas, interessantes e atrativas, o que também aumenta o engajamento dos alunos”, frisou.

A estudante da instituição Andressa Beatriz ressaltou que essa iniciativa contribui para o desempenho escolar, pois amplia as possibilidades de pesquisa. “Essa iniciativa ajudou muito, pois facilitou o acesso às informações e plataformas digitais. Além disso, é um apoio importante para os estudantes que não têm condições de adquirir um aparelho. Até mesmo em casa, o tablet auxilia nos estudos e na realização das atividades”, sublinhou.

Para a coordenadora de Educação a Distância, Formação e Tecnologias Educacionais e Autenticidade de Certificados (Cefor), Clotildes de Sousa, o uso da tecnologia na educação tem potencializado o engajamento dos estudantes e melhorado o processo de ensino e aprendizagem. “Quando acessada de forma orientada e refletida, a tecnologia na escola pública rompe barreiras geográficas, sociais e culturais, promovendo o diálogo, ampliando os saberes e fortalecendo a conectividade. Assim, constrói-se uma grande rede de aprendizagens que ultrapassa os limites tradicionais da sala de aula, transformando o ato de estudar em uma experiência lúdica, segura e cheia de possibilidades”, concluiu.

Foto Ascom Seed

Assessoria de Comunicação da SEDUC