Escolas da rede estadual recebem itens de alimentação escolar para início do ano letivo

Cronograma do Departamento de Alimentação Escolar garante refeições de qualidade desde o primeiro dia de aulas

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), iniciou a entrega dos itens de alimentação escolar às unidades de ensino da rede estadual, assegurando que os estudantes tenham acesso a refeições de qualidade desde o início do ano letivo de 2025. A ação, organizada pelo Departamento de Alimentação Escolar (DAE), segue um cronograma detalhado e projetado para que os gêneros alimentícios sejam entregues antes do retorno às aulas.

O cronograma de entregas foi ordenado com diferentes categorias em datas específicas. De acordo com o DAE, o cronograma foi estabelecido para que os fornecedores possam enviar os gêneros alimentícios antes do início do ano letivo. Ele foi dividido da seguinte forma: envio de polpa de fruta em 6 de janeiro; proteínas, arroz, feijão, macarrão e farinha de milho em 13 de janeiro; ovos e broa de milho em 20 de janeiro; e pães, bolinhos de bacia, frutas, raízes, legumes e verduras (itens perecíveis) no dia 3 de fevereiro.

Os fornecedores terão até 15 dias para concluir as entregas em cada etapa, e as escolas devem estar preparadas para receber os gêneros alimentícios com os depósitos, freezers e áreas de armazenamento higienizados e organizados.

A diretora do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), Lucileide Rodrigues, ressaltou a importância da organização das escolas para garantir o armazenamento adequado dos alimentos. “Estamos trabalhando para que tudo esteja em ordem antes do início das aulas. A organização dos espaços de armazenamento é importante para preservar a qualidade dos alimentos e assegurar refeições nutritivas para os estudantes”, destacou.

O Centro de Excelência Barão de Mauá, situado em Aracaju, foi uma das unidades de ensino contempladas com a entrega de gêneros alimentícios neste período, recebendo arroz para a composição das refeições escolares. A escola está finalizando os preparativos, organizando os depósitos e ajustando o planejamento para garantir que os alimentos sejam devidamente armazenados e utilizados na preparação de refeições nutritivas para os estudantes no início do ano letivo.

O merendeiro Gladston Santana, do Centro Barão de Mauá, comentou sobre a preparação antecipada: “A chegada antecipada dos alimentos permite que possamos planejar as refeições com mais eficiência, para servir melhor os alunos. Com isso conseguimos armazenar, preparar, ter o conhecimento do cardápio e da distribuição dos alimentos, e servir as refeições de forma mais organizada, garantindo uma alimentação saudável para os estudantes”.

Já Luiz Guilherme, estudante de nutrição e estagiário do DAE, reforçou a importância dessa etapa. “Isso nos ajuda a planejar e a cuidar do armazenamento adequado, garantindo que os alimentos estejam em condições ideais até o início das aulas, para que a gente possa manusear e cuidar dos alimentos até que eles fiquem em boas condições”, explicou.

Foto: Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC