Espaço Ativo: empresa sergipana se torna referência nacional no cuidado com idosos

Há 10 anos o Espaço Ativo Geriatria Integrada colocou Sergipe no mapa da inovação quando o assunto é atendimento à idosos, uma clínica especializada no cuidado ao envelhecimento saudável e ativo.

Um dos grandes desafios da atualidade é o envelhecimento populacional. “A sociedade ainda não está totalmente preparada para atender às necessidades da população idosa e, possivelmente não vem percebendo que esta população cresce muito rapidamente. A sociedade precisa estar alerta para a mudança demográfica que estamos vivendo, com o envelhecimento acelerado da população e a diminuição da taxa de natalidade que vem trazendo uma mudança epidemiológica, com um aumento de doenças crônicas que demandam cuidados contínuos, prolongados e especializados. Por isso, é fundamental a promoção do envelhecimento ativo, com foco na prevenção, diagnóstico precoce, reabilitação e serviços de geriatria e gerontologia, em especial, psicogeriatria”, informa Dra. Juliana Santana, médica geriatra e sócia da clínica.

A empresa tem se destacado pela equipe altamente qualificada, que compartilha valores como humanismo, ética, respeito, empatia, proatividade e foco em resultados. Os profissionais são especializados nas necessidades específicas dos idosos, e os serviços são inovadores e focados no valor, saúde e bem-estar dos pacientes e suas famílias. O ambiente da clínica é totalmente adaptado para o público idoso, transmitindo leveza, alegria e harmonia tanto para os colaboradores quanto para os pacientes e seus familiares. Diante desse trabalho a clínica passou a ser reconhecida como uma referência no país sendo citada em diversos congressos nacionais da área de geriatria.

História

A ideia de criar o Espaço Ativo surgiu em 2008, quando um grupo de geriatras apaixonados pela saúde do idoso atuava no Hospital e Clínica São Lucas. “Percebemos uma lacuna no atendimento geriátrico em Sergipe e sonhávamos em oferecer um cuidado integral e especializado aos nossos pacientes. Após anos de planejamento e dedicação, finalmente abrimos as portas da clínica em 2014, com o objetivo de proporcionar um envelhecimento ativo e saudável para todos, dando maior significado ao tempo”, conta Dra. Juliana Santana.

O atendimento completo abrange a saúde física, cognitiva e psicossocial do idoso, com serviços de prevenção a tratamento, com profissionais altamente capacitados, especializados e experts da gerontologia. “Disponibilizamos atendimento ambulatorial e domiciliar nas seguintes especialidades médicas: Geriatria, Psiquiatria, Neurologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia e Pneumologia. Além disso, contamos com profissionais das áreas não médicas, essenciais para o cuidado integral do idoso, como Fonoaudiologia, Nutrição, Fisioterapia, Educação Física, Psicologia, Terapia Ocupacional, Neuropsicologia e Musicoterapia, todos trabalhando de forma integrada”, detalha Dra. Juliana.

MEMO

O maior programa de prevenção foi desenvolvido tendo como base o estudo FINGER, o MEMO (Método de Estimulação da Memória). “Esse é um programa de prevenção de doenças neurocognitivas, que inclui intervenções multimodais, como treinos cognitivos, físicos e socioemocionais, além do gerenciamento de fatores de risco. Acreditamos que o MEMO não só previne demências, mas também uma série de outras patologias neurológicas, psíquicas e físicas, promovendo a socialização e o lazer, criando laços que fortalecem a saúde do idoso”, destaca Dra. Juliana.

O Espaço Ativo está preparando uma novidade, em breve será lançado o Serviço de Vacinação, com um painel das principais vacinas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Imunologia. “Acreditamos que a vacinação é uma bandeira importante a ser levantada”, salienta.

O Espaço Ativo também faz exames complementares especializados, como:

1.Avaliação Neuropsicológica – análise detalhada das funções cognitivas, humor e comportamento, fundamental para o diagnóstico de distúrbios cognitivos e transtornos de humor.

Polissonografia (tipos 3 e 4) – diagnóstico de distúrbios do sono. Termografia – mapeamento da temperatura da pele para identificar atividades dolorosas ou inflamatórias. Painéis genéticos e biomarcadores – diagnósticos precisos de diversas patologias, como demências e parkinsonismo.

Além da prevenção e diagnóstico, nosso foco é o tratamento para manter o idoso funcional, proporcionando momentos felizes e memoráveis. Para isso, o Espaço Ativo oferece:

Serviço de Terapias Injetáveis – tratamento de diversas patologias e suplementação nutricional por meio de terapias endovenosas, subcutâneas, intramusculares e intra-articulares. Centro de Tratamento – especializado no cuidado de idosos com doenças neuropsiquiátricas, com o objetivo de melhorar cognição, humor, comportamento e funcionalidade por meio de terapias interdisciplinares.

Além disso, o Espaço Ativo promove cursos e simpósios para profissionais da saúde e para a comunidade. “Acreditamos que a educação é a melhor ferramenta para um cuidado de qualidade. Também desenvolvemos o Bom da Cuca, um caderno de atividades cognitivas para exercitar a mente dos idosos”, conta

À frente do projeto estão Dr. Eduardo Yugi Minomo, Dra. Juliana Silva Santana Pereira, Dra. Luana Brandão Barbosa Oliveira, Dra. Luciana Costa de Oliveira Gouveia e Adgenison Santana do Nascimento.

Marcos da história do Espaço Ativo

Criação e expansão do Centro de Tratamento de Doenças Neuropsicológicas, com foco no tratamento de Transtornos Neurocognitivos, oferecendo um espaço com terapias multimodais integradas desde 2014.

Lançamento do Curso Mente Ativa (2017), promovendo a estimulação cognitiva para a comunidade.

Criação do Simpósio para Filhos de Pais Idosos (2017), proporcionando apoio e informações para cuidadores familiares.

Implantação da ação anual CINEMARQ (2018), integrando cultura e saúde para o público idoso em alusão ao dia da Conscientização do Combate à Doença de Alzheimer ( 21 de setembro).

Lançamento do Bom da Cuca (2020), um caderno de atividades cognitivas diversificado para os idosos realizarem, no conforto de sua casa, estimulação cognitiva adequada.

Expansão das especialidades médicas em 2021, oferecendo novos serviços.

Criação do MEMO (2023), um método de estimulação da memória.

Introdução do Simpósio Recorrente “Doença de Alzheimer em Foco”.

Novos serviços como o posto de coleta com laboratório de apoio do Albert Einstein (2024).

“Estamos imensamente gratos a Deus e a todas as pessoas que contribuíram para o crescimento do Espaço Ativo. A cada conquista, nos sentimos mais motivados a continuar oferecendo soluções inovadoras e de excelência para o envelhecimento saudável. Cada sorriso, cada abraço e cada história de vida que acompanhamos se tornam memórias vivas que nos dão força para seguir adiante”, finaliza Dra. Juliana Santana.

