Especialista destaca importância do cumprimento calendário de vacinação

No dia 17 de julho, os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) aprovaram o Projeto de Lei N ° 232/2024 que estabelece que escolas, creches, unidades de saúde e órgãos públicos em geral estão obrigadas a afixar, em local visível e de fácil acesso, o Calendário de Vacinas, para cada faixa etária.

A colocação do cronograma vacinal em locais públicos tem em vista ampliar a quantidade de doses para cada vacina e estimular a procura por vacinas disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde localizada em Aracaju, como também no interior sergipano.

“Uma ação muito eficaz, que presta informações e que mostra ao público a importância de cada vacina durante as mais variadas fases da vida. No calendário estarão expostos os principais imunizantes de acordo com a faixa etária. Todas as ações em saúde partem da prevenção e ela passa pela vacinação ”, explica a médica Carmem Luisa.

O calendário de vacinação que será fixado em locais públicos estarão detalhadas as vacinas de acordo com as fases. Na infância, a crianças devem ser vacinadas contra a Poliomelite, Hepatites A e B, Febre Amarela, entre outras. Na adolescência são dadas doses do imunizante contra o HPV, Hepatite B além da vacina Tríplice Viral (Sarampo , caxumba e rubéola) .

“Já nos adultos e nos idosos são das doses de imunizantes da Dupla Adulto ( é uma composição combinada que previne contra a difteria e o tétano), Febre Amarela além da Tríplice Viral”, destaca a médica Carmem Luísa.

Já na gestantes também são aplicadas as vacinas da Hepatite B, Dupla Adulto e Tríplice Viral. Em todas as fases da vida, também são aplicadas contra a Covid-19, que faz parte do calendário vacinal brasileiro desde o ano de 2021.

Prevenção do Câncer de Colo de Útero

A médica Carmem Luísa é ginecologista e ressaltou a importância da vacinação contra o HPV para a prevenção do Câncer de Colo de Útero. O número de casos novos de neoplasia maligna do colo do útero para o Brasil, no triênio 2023- 2025, é de 17.010, com risco estimado de 13,25 casos/100.000 mulheres de acordo com dados do Ministério da Saúde.

“É uma vacina liberada pelos SUS de forma gratuita nos postos de saúde em dose única. As meninas dos 9 aos 14 anos devem ser imunizadas contra o HPV. Essa é a melhor forma de prevenção do câncer de colo uterino”, enfatizou a médica ginecologista Carmem Luísa.

Campanhas

Anualmente, a Alese por meio do Diretoria de Atenção em Saúde tem realizado, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, campanhas de vacinação para servidores. “Vacinas que previnem contra doenças como COVID e Influenza, que sobrecarregam nosso sistema de saúde pública e que podem ser prevenidas com o uso correto das vacinas”, afirmou a enfermeira Viviane Freitas.

Além das da vacinação, na Diretoria de Atenção em Saúde da Alese são realizadas campanhas para a testagem para a HIV, Sífilis e Hepatites Virais. “Além da realização destes exames através do teste rápido, também realizamos projetos voltados para a doação de sangue no Hemose. A medida estimula a solidariedade e contribui para o fortalecimento do estoque de sangue do Centro de Hemoterapia”, finalizou a coordenadora do Centro de Hemoterapia da Alese, Izabel Matos.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos