Estácio lança campanha “Leve um curso de presente” para potencializar seu currículo

Ainda dá tempo de aproveitar as férias e investir no currículo! Um curso ou formação em uma instituição reconhecida é importante para agregar valor ao currículo. Para quem deseja investir na carreira, até o dia 31 de julho, a Estácio está com a campanha “Leve um curso de presente!” Na ação, o estudante que realizar três cursos receberá o curso de menor valor sem custos. São mais de 600 opções de cursos digitais em diversas áreas de conhecimento. Para conhecer todas as opções, basta acessar online.estacio.br

Segundo Fernanda Centurion, gerente nacional de Carreiras da Estácio, o fato de um candidato realizar um curso de férias demonstra seu interesse e apetite para adquirir conhecimento, sendo uma prática bem-vista pelo mercado.

“É importante ter em mente quais são seus objetivos de carreira e buscar em instituições reconhecidas cursos que dialoguem com seus objetivos e que agreguem valor à sua área de atuação. Os cursos de férias são rápidos, mas super oportunos para identificar se foram de encontro aos seus objetivos iniciais que o motivaram a realizá-lo. Uma forma de melhorar o aproveitamento dos cursos que tiveram afinidade com o tema é a possibilidade de investir em um posterior aprofundamento do tema estudado”, revela a especialista em carreiras.

Na plataforma de cursos livres da Estácio, é possível encontrar opções a partir de R$69,90, valor que pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros. São opções entre 4 e 30 horas de duração, que podem ser realizados de forma online a qualquer hora pelo aluno.

Fonte ascom Estácio