Estácio oferta mais de 2.000 vagas para cursos gratuitos de férias em Sergipe

O Centro Universitário Estácio de Sergipe está com inscrições abertas para mais de 2.000 vagas em cursos gratuitos durante as férias, com opções nas áreas da saúde e em outros campos do conhecimento. As atividades fazem parte dos eventos Summer Academy e Conexão Saúde, que acontecem entre janeiro e fevereiro, e têm como objetivo ampliar as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento profissional. As vagas são abertas para estudantes da instituição e para o público geral.

Entre 28 e 31 de janeiro, serão oferecidos os cursos voltados à área da saúde, durante o Conexão Saúde. Para participar, basta doar 1kg de alimento não perecível, que será destinado a iniciativas sociais. As inscrições são gratuitas e estão abertas pelo Sympla.

Já na primeira semana de fevereiro, o Summer Academy – Conectando Saberes 25.1 trará uma programação diversificada, com cursos presenciais e online. Serão abordados temas como gestão de carreira, habilidades digitais, inovação, marketing, e desenvolvimento pessoal, com a proposta de atender a profissionais de diversas áreas que buscam ampliar seus conhecimentos e se adaptar às novas demandas do mercado. Ao todo, são mais de 1.200 vagas, distribuídas entre as modalidades presencial e online, para oferecer flexibilidade ao público.

A Pró-reitora de Graduação e Pós-graduação da instituição, Ericka Fonseca, enfatiza o valor fundamental da participação dos alunos nos cursos de férias, destacando que essas iniciativas são mais do que simples atividades extracurriculares: “Esses cursos representam uma oportunidade incrível para adquirir novas habilidades e conhecimentos, complementando a formação acadêmica de cada aluno. Eles foram cuidadosamente planejados para atender a todos os perfis de participantes, permitindo que cada um aproveite ao máximo a experiência, seja para se aprofundar em temas específicos ou explorar novas áreas de interesse.”

A Estácio, ao promover esses cursos, reforça seu compromisso com o desenvolvimento profissional e pessoal dos estudantes e da comunidade. Participar desses programas durante as férias permite que os participantes adquiram competências essenciais para o mercado de trabalho, ampliando seu repertório e diferenciando-se no campo profissional.

As inscrições para ambos os eventos estão disponíveis gratuitamente no Sympla, onde também é possível conferir a programação completa e obter mais informações.

Ao final de cada curso, será emitido um certificado, o que agrega valor ao currículo e atesta o aprendizado adquirido. Esse reconhecimento formal reforça a importância da participação nos cursos de férias, tornando-se um diferencial significativo para o crescimento na carreira e o desenvolvimento de uma visão mais ampla e crítica sobre a profissão.

Serviço

O quê? Summer Academy e Conexão Saúde

Quando? Em janeiro e fevereiro de 2025

Onde? Sede da Estácio Sergipe, Rua Teixeira de Freitas, 10, Bairro Salgado Filho, Aracaju ou Online

Custo: Gratuito, mediante doação de 1kg de alimento não perecível

Programação completa e inscrições:

Summer Academy: https://www.sympla.com.br/evento/summer-academy-conectando-saberes-cursos-de-ferias-25-1/2797308?_gl=1*18kup*_gcl_au*NjY3NDY2NDcxLjE3MzY4ODI4ODY.*_ga*MTg4NjE5MDA2NS4xNzM2ODgyODg4*_ga_KXH10SQTZF*MTczNjk2NDY4NS41LjEuMTczNjk2NDcxNC4zMS4wLjExMjc0MDQ5Nw..&share_id=copiarlink

Conexão Saúde: https://www.sympla.com.br/evento/conexao-saude-25-1-cursos-de-ferias/2796845

fonte ascom Estácio de Sergipe