Estácio promove Vestibular Social com bolsa de até 100% no curso todo

Avaliação pode ser agendada para os dias 18 ou 19 de agosto, e os aprovados receberão descontos exclusivos para iniciarem seus estudos

A Estácio está com inscrições abertas para o Vestibular Social em diversas unidades de ensino. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população ao ensino superior. O candidato poderá agendar a avaliação (presencial ou online) que deverá ser realizada nos dias 18 ou 19 de agosto (sexta-feira e sábado), para concorrer aos benefícios. Para conhecer o regulamento e os cursos disponíveis na campanha acesse estacio.br ou entre em contato pelos telefones 4003-6767 (Regiões Metropolitanas) ou 0800 880 6767 (Demais regiões).

“A importância do Vestibular Social se confirma por abrir chances para que as pessoas possam ter seu valor revelado e, assim, contribuir para suas comunidades. Um ensino superior de qualidade oferece mais oportunidades diante das exigências que o mercado de trabalho impõe”, comenta, Afonso Brandão, gerente Comercial da Estácio Sergipe.

A concessão do desconto de 100% sobre o valor das mensalidades durante todo o curso de graduação será destinada aos candidatos que não possuam formação superior e obtiverem o melhor aproveitamento na avaliação. No total, serão concedidas cinco bolsas. Os benefícios são exclusivos para ingressantes no segundo semestre letivo de 2023 em diversos cursos de graduação disponíveis em cinco diferentes metodologias de ensino: presencial, ao vivo, semipresencial, flex e digital. Os candidatos aprovados no vestibular não contemplados com o benefício de 100% de desconto, poderão ainda obter até 70% de bolsa para iniciarem seus estudos.

Cursos Centro Universitário Sergipe

A Estácio Sergipe disponibiliza um amplo portfólio de cursos em diferentes formatos de ensino. Dentre os cursos mais procurados na região destacam-se as graduações em Enfermagem, Direito, Psicologia Arquitetura, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Administração, Ciências Contábeis e Engenharias Civil, Elétrica e Mecânica, além dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Rede de Computadores e Educação Física. Na capital Sergipana, a Estácio está localizada na Rua Teixeira de Freitas, 10 – Salgado Filho.

Fonte e foto assessoria