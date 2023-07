Estácio Sergipe promove mais de 60 cursos de inverno gratuitos e abertos ao público geral

Aulas acontecem de 24 a 28 de julho, na sede da instituição em Aracaju

Estão abertas as inscrições para os Cursos de Inverno gratuitos do Centro Universitário Estácio em Sergipe, que ocorrerão entre os dias 24 e 28 de julho, na sede da instituição em Aracaju. A programação conta com temas das diversas áreas do conhecimento, relacionadas aos cursos de graduação e pós-graduação ofertados pela Estácio no estado. Todas as capacitações são gratuitas e abertas ao público geral, mediante inscrição obrigatória e doação de 1kg de alimento não perecível.

As pessoas interessadas podem conferir a programação completa e se inscrever por meio do link: bit.ly/3OdgLqT

Serviço

O que? Cursos de Inverno da Estácio Sergipe;

Quando? Entre 24 e 28 de julho de 2023;

Onde? Na sede da Estácio Sergipe, em Aracaju. Rua Teixeira de Freitas, 10, Bairro Salgado Filho;

Quanto? Gratuito e aberto ao público em geral, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível;

Programação completa e inscrições: bit.ly/3OdgLqT

Ascom Estácio Sergipe