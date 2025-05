Estância: “a universidade não é apenas um colégio, é necessário prever áreas para expansão”

Por Magno de Jesus*

Numa tarde notável de sexta-feira, 14/03/2025, o empresário Ivan Leite fez um gesto benevolente, o que muitos não fazem. E quando se trata de Educação, todos são sabedores que ele “chega junto”. O ex-prefeito de Estância assinou nesse dia o Termo de Doação de um extenso terreno, medindo 12 hectares (130 mil metros quadrados), cedendo gratuitamente para a construção de um campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS) na cidade de Estância.

O empresário contente por ver um sonho se concretizando para o benefício de Estância e região, destacou que “a construção do Campus Universitário, tem terrenos que não precisaram ser desapropriados pelo Município e nem pelo Estado”. Ivan Leite deu esse terreno!

De acordo com o filho do saudoso Dr. Jorge Leite, o Campus da UFS beneficiará não somente Estância, mas sem dúvida, toda região centro sul e extremo norte da Bahia. “Não existe futuro sem cuidar da Educação, não existe nada que nasça espontaneamente além daquilo feito por Deus”, salientou.

Segundo pesquisa, “a área ideal para a construção de um campus universitário deve ser grande o suficiente para acomodar todas as necessidades de ensino, pesquisa e vida estudantil. Geralmente, incluem bibliotecas, salas de aula, residências estudantis, centros estudantis, espaços para lazer, estacionamento, área verde, laboratórios e outros”. A universidade não é apenas um colégio.

Outro dado pesquisado, informa que um campus universitário é muito mais do que apenas um grupo de edifícios; é um espaço dinâmico que abriga: edifícios acadêmicos como salas de aula, laboratórios, auditórios, bibliotecas e centros de pesquisa. Residências estudantis para acomodar os estudantes que não residem com a família. Centros estudantis que atuam com espaços para atividades de lazer, cultura e socialização. Infraestrutura de apoio para restaurantes, lojas, serviços de saúde e segurança. Espaços verdes para a existência de parques, jardins, áreas de lazer e áreas para atividades esportivas.

Quanto ao tamanho, podemos dizer pela pesquisa realizada, que a área deve ser suficiente para acomodar todas as necessidades do campus.

Em resumo, a área ideal para um campus universitário deve ser bem planejada, com uma combinação equilibrada de infraestrutura acadêmica, residencial e de apoio, além de áreas verdes para a vida estudantil.

Num ofício do dia 3 de julho de 2024, assinado eletronicamente por Rosalvo Ferreira Santos, Reitor em Exercício da Universidade Federal de Sergipe (UFS), direcionado a Alexandre Brasil Fonseca, Secretário da Secretaria de Educação Superior, o Reitor tratou sobre o novo Campus da Universidade de Sergipe no município de Estância.

A informação passada pelo Reitor naquela ocasião, foi que “a Gestão da UFS tem recebido representantes da sociedade civil que manifestaram interesse na doação de terreno para a construção da sede do Campus de Estância. A equipe técnica da UFS realizou visitas nos 8 terrenos disponibilizados, localizados nos seguintes bairros: Alecrim, Alagoas, Estancinha e Cidade Nova. A UFS realizará um Edital de Chamamento Púbico para seleção de uma doação não onerosa, pura, sem encargos ou condição, de um imóvel particular para a instalação do Campus Universitário na cidade de Estância”.

O Reitor Rosalvo Ferreira, continuou com o relato no referido ofício, destacando que “para a escolha do terreno ideal é fundamental considerar uma série de características que garantam a viabilidade econômica do projeto do terreno”.

Na expansibilidade, o Reitor Rosalvo Ferreira, salientou que “a possibilidade de expansão futura deve ser considerada, optando por terrenos que permitam o crescimento da Universidade sem grandes complicações. A Universidade não é apenas um colégio; sua dinâmica de crescimento se desenvolve ao longo dos anos, portanto, é necessário prever áreas para expansão”, concluiu.

*Magno de Jesus é Jornalista, Radialista, Bacharel em Direito