Estudante de Biomedicina da Unit é aprovado em 4º lugar para estagiar na Anvisa

O estudante de Biomedicina, Gabriel da Cruz, faz parte do grupo de alunos aprovados para estagiar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Estagiar em um órgão de fiscalização capacita o estudante para o mercado de trabalho. E foi pensando em ampliar seus conhecimentos que o estudante do curso de Biomedicina da Universidade Tiradentes (Unit), Gabriel da Cruz, concorreu a uma vaga no processo seletivo para estagiar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Conquistando o foi aprovado em 4º lugar, ele faz parte do grupo de seis alunos que ficaram como primeiros colocados na seleção do órgão fiscal.

Ele ficou bastante surpreso com a sua colocação. “Na minha opinião é muito difícil passar em um processo seletivo de um órgão fiscal, e não esperava ficar em 4º lugar na seleção da Anvisa. Esse resultado só foi possível graças ao curso de Biomedicina da Unit que contribui na busca de conhecimento, na preparação profissional, frisando o trabalho em equipe, o uso de tecnologias, no estudo da legislação, bioética e caráter profissional”, afirma.

Gabriel conta que ficou surpreso com o resultado com a sua posição na lista de classificados. “Estou empolgado, emocionado, até me deixou um pouco ansioso para esperar o resultado, e fiquei muito feliz quando vi que já estava em 4º lugar. Eu esperava que fosse passar no processo seletivo da Anvisa, mas não imaginei que seria nessa posição. Sempre soube o quão sério seria estagiar na Anvisa, e quando vi o resultado a empolgação tomou conta. Fiquei bastante feliz”, diz.

O estudante conta que decidiu realizar a inscrição para o processo seletivo porque desejava vivenciar na prática o que tem aprendido em sala de aula. “Eu queria ter experiência nesse ramo e decidi me candidatar a vaga. Irei ter como atribuições a consulta de medicamentos regularizados, a idealização de alertas, produção de novos medicamentos e indicações por meio da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), bulas, rótulos e nome comercial, conceitos e definições, genéricos e medicamentos similares”, explica.

Com a mudança na rotina, Gabriel garante que tem se preparado para executar suas novas atribuições. “Agora deixo o fim de semana para revisar os conteúdos acadêmicos e pesquisas. Creio que estou progredindo muito bem em relação aos estudos e ao estágio. A mudança na rotina correu bem, cada dia é uma novidade para mim, e a convivência com os meus colegas tem sido uma experiência agradável. Estou amando cada dia mais estar fazendo esse estágio, tem sido uma experiência sem igual”, ressalta.

Para o seu futuro, o estudante diz estar se preparando para se destacar profissionalmente. “Esse estágio é uma experiência e está me fazendo crescer como profissional nessa área e ter mais conhecimento. E não quero parar por aí. Quero crescer ainda mais e ser um profissional com grande potencial para ser destaque no mercado de trabalho”, declara.

Asscom Unit