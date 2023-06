Estudante de Engenharia Mecânica realiza pesquisa sobre tratamento de água real

A pesquisa de Giordano Bruno Lima Andrade analisa a Otimização do Uso de Produtos Químicos no Processo de Coagulação/Floculação de uma Estação de Tratamento de Água Real

A qualidade da água consumida é uma das preocupações do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS). O tema tem sido estudado por pesquisadores de todo o globo. Entre eles, está o estudante do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Tiradentes (Unit), Giordano Bruno Lima Andrade. Por meio da Iniciação Científica (IC), ele estuda sobre a Otimização do Uso de Produtos Químicos no Processo de Coagulação/Floculação de uma Estação de Tratamento de Água Real.

Para realizar sua pesquisa, Giordano começou a trabalhar no Laboratório de Tratamento de Resíduos e Efluentes (LTRE) do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) junto à professora Eliana Cavalcante. Ele conta que escolheu esse tema por identificação. “É um tema bastante interessante, onde todos estamos envolvidos de alguma forma, e poder ajudar e melhorar o tratamento de água é extremamente importante e gratificante”, diz.

O estudante explica que os parâmetros analisados são diversos para obter um maior controle e eficiência. “Foram verificados itens como: pH, temperatura, cor, turbidez, oxigênio dissolvido, demanda química de oxigênio, dureza, alcalinidade, condutividade elétrica e sólidos dissolvidos totais. A otimização do tratamento de água levará uma melhor qualidade de água para a sociedade, tanto pela melhor eficiência no tratamento quanto pela menor dosagem de produtos químicos utilizados”, explica.

Mesmo o Brasil sendo um país abundante em recursos hídricos, representando cerca de 12% do total mundial, ainda sofre com a distribuição não uniforme no território.”Quando comecei a estudar sobre como melhorar a qualidade da água, percebi que estava no caminho certo. É uma área de extrema importância social, ecológica e que me deixa bastante empolgado de poder contribuir de alguma forma. Por isso, decidi estudar maneiras de otimização do uso de produtos químicos no processo de coagulação/floculação de uma estação de tratamento de água real”, salienta.

Para o estudante, a qualidade da estrutura oferecida pela Unit faz toda a diferença no resultado da sua pesquisa. “No ambiente do laboratório os professores, monitores e colegas estão ali para compartilhar conhecimento, tirando dúvidas e incentivando a curiosidade. É um ambiente de constante aprendizado. Sem dúvida alguma, a disponibilidade de laboratórios bem preparados, uma estrutura que nos trás conforto para aprender e correr atrás do que sonhamos é uma enorme contribuição”, destaca.

Giordano também participa de outros projetos do laboratório de LTRE. Ele afirma ter perspectivas futuras para trabalhar em indústrias. “Agora estando em mais da metade da Iniciação Científica, pretendendo fazer outra, com outro tema, ainda pesquisando sobre isso, além de estar procurando um estágio também. Meu objetivo é continuar na pesquisa. A IC me fez perceber que quero seguir essa carreira, é uma carreira bastante ampla com infinitas possibilidades de trabalhos. Isso me dá liberdade sobre assuntos que quero estudar, pesquisar e desenvolver sobre”, conclui.

Asscom Unit