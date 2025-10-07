Estudantes do ‘Sergipe no Mundo’ vivenciam experiências culturais em três países

Durante o fim de semana, os intercambistas do Programa Sergipe no Mundo tiveram a oportunidade de vivenciar experiências culturais enriquecedoras nas cidades de Camberra (Austrália), Cork (Irlanda) e Sevilha (Espanha). A programação, que incluiu visitas guiadas e atividades culturais, integra o intercâmbio promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), o qual tem como objetivo oferecer aos estudantes da rede pública estadual de ensino experiências internacionais e vivências culturais. A iniciativa contribui para que os jovens ampliem seus conhecimentos sobre história, arte e costumes de diferentes países, ao mesmo tempo em que fortalece suas habilidades linguísticas e interculturais.

Durante sua estada em Cork, na Irlanda, Matheus Matos Oliveira, aluno do Centro de Excelência Cleonice Soares Fonseca (Boquim), tem vivenciado momentos de aprendizado e novas descobertas, explorando tradições, arquitetura e hábitos que tornam a experiência irlandesa inesquecível.

“No sábado, nós fomos visitar o Condado de Cork, chamado Cork. Lá, fomos até a St. Colman’s Cathedral, onde conhecemos e entramos em contato com a religiosidade local e com a beleza da arquitetura da igreja. Após a visita à catedral, fomos até o centro de Cork, onde ficamos em uma linda praça em frente ao mar, e conhecemos a última parada do Titanic. Neste dia, terminamos o nosso passeio com a linda vista das famosas casas coloridas na ladeira. Já no domingo, foi o dia em que chamamos de family day. É o dia em que ficamos com a host family e fazemos atividades coletivas com ela, aumentando ainda mais o elo e a dinâmica para um melhor desenvolvimento afetivo”, compartilha Matheus, relembrando os dias vividos.

Ao longo do fim de semana, os intercambistas na cidade de Camberra, na Austrália, aproveitaram a programação cultural para conhecer novos lugares e se divertir em grupo. “No sábado, fomos visitar o zoológico, vimos muitos animais como cangurus, coalas, macacos e pinguins. Foi incrível. No domingo, fomos ao shopping para jogar boliche. Foi um momento de lazer no qual jogamos e nos divertimos bastante”, comenta a aluna Ludmyla Eshylei Santana dos Santos, do Colégio Estadual Prefeito Anfilófio Fernandes Viana (Umbaúba).

Para Maria Eduarda Santos Rocha, aluna do Centro de Excelência Nelson Mandela (Aracaju), e intercambista na cidade espanhola de Sevilha, cada experiência cultural tem trazido aprendizados únicos para sua vida. “Esse intercâmbio me ensinou muito sobre compromisso, companheirismo, compreensão com o próximo, e me permitiu ter a oportunidade de desfrutar da cultura e da diversidade de um lugar totalmente novo e diferente. Aprendi não só um novo idioma, mas também lições muito importantes para o futuro”, expressa a estudante, enfatizando como a experiência tem ampliado seus horizontes e reforçado a importância do contato com outras culturas.

Foto: Divulgação Seed