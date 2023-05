Estudantes estrangeiros participam de intercâmbio em cursos do Grupo Tiradentes

Programas de Mobilidade Acadêmica beneficiam estudantes estrangeiros e promovem intercâmbio cultural com alunos brasileiros que auxiliam na adaptação dos visitantes.

Oportunizar conhecimento, troca de experiências e vivência internacional. Esse é foco dos programas de Mobilidade Acadêmica ofertados pelo Grupo Tiradentes, que em 61 anos de tradição em qualidade acadêmica, segue na vanguarda e, além de proporcionar o intercâmbio de seus estudantes para diversos países do mundo, fomenta parcerias de reciprocidade com uma série de benefícios direcionados a estudantes estrangeiros que optam por estudar nas instituições do grupo.

Por meio das ações desenvolvidas pela Gerência de Relações Internacionais, estudantes estrangeiros podem cursar disciplinas nos cursos da Universidade Tiradentes (Unit Sergipe). As parcerias se estendem por todo o mundo e vão desde países culturalmente próximos, como Argentina, a países como Polônia e Coreia do Sul.

É por meio do chamado “Programa Buddy” que os estudantes da Unit têm a oportunidade de conviver e interagir com alunos internacionais vindos para a mobilidade acadêmica nas unidades do Grupo Tiradentes, com a finalidade de auxiliar os discentes estrangeiros na sua transição e adaptação ao dia-a-dia na universidade e na cidade.

“A Gerência de Relações Internacionais busca acompanhar as tendências da educação internacional e enxerga que as melhores práticas são aquelas que constroem pontes para intensificar a formação intelectual de nossos estudantes e professores. Ao recebermos estudantes estrangeiros para intercâmbio nos cursos ofertados pelo Grupo Tiradentes, oportunizamos que eles tenham a melhor experiência possível, pois sabemos o quanto a troca de experiências e vivências é importante na formação de qualidade. Ao mesmo tempo, promovemos aos nossos estudantes o contato com esses estrangeiros, o que é enriquecedor culturalmente, pois sem sair do país eles também têm a oportunidade de ter contato com uma nova cultura e ainda aprimorar um segundo idioma”, analisa Selen Ive Carneiro, gerente de Relações Internacionais da Unit.

Intercâmbio que não parou

Além de receber estudantes estrangeiros e enviar estudantes brasileiros para instituições de renome internacional, o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional (ProMAI) se manteve mesmo durante a pandemia da Covid-19, em 2021, através da modalidade de intercâmbio à distância. Essa foi a opção do estudante de Medicina Mateus Araújo dos Santos, que durante seis meses participou virtualmente do ProMAI na Universidad de Guadalajara, no México.

Matheus conta que escolheu essa instituição por ser renomada e possuir histórico positivo em relação às universidades latinas. “Realizei a Mobilidade Acadêmica durante seis meses na Universidad de Guadalajara, no entanto, minha participação foi virtual durante a pandemia. Por ter sido virtualmente, pude encaixar minha rotina de acordo com as aulas, que eram semanais e não tive prejuízo algum. Os alunos e a professora que ministrou o curso foram bem receptivos, a disciplina foi bem fluida e transpassou as minhas expectativas”, relembra. Com o controle da pandemia e o fim das medidas restritivas, as atividades presenciais do ProMAI foram retomadas recentemente.

Asscom | Grupo Tiradentes