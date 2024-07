Ex-jogadores celebram 55 anos da Arena Batistão com jogo dos Cinquentões

Ex-jogadores dos clubes do Lagarto e Confiança se reuniram na tarde desse sábado, 20, para um jogo comemorativo em homenagem aos 55 anos do Batistão, palco onde muitos destes atletas fizeram história no futebol. O jogo foi marcado pela participação de veteranos que, apesar dos anos, demonstraram que a paixão pelo futebol permanece intacta. Entre eles, Everaldo Lima, meia esquerda do Lagarto e responsável por marcar um dos gols da partida. ‘’ Voltar ao Batistão e sentir essa energia é uma honra. Esse estádio foi como uma segunda casa para muitos de nós e estar aqui hoje é relembrar uma época dourada de nosso futebol’’.

Outro destaque do evento, Ricardo Bezerra, volante do Confiança, relembrou momentos marcantes: ‘’ Este lugar guarda tantas histórias e emoções. Jogar aqui é como uma viagem no tempo, e poder compartilhar isso com os antigos colegas é muito especial, é uma oportunidade para encontrar os amigos e relembrar velhos tempos, e ainda comemorar os 55 anos dessa arena maravilhosa’’. A partida não foi apenas uma celebração dos 55 anos do Batistão, mas também uma homenagem aos jogadores que fizeram história no estádio, reafirmando a importância de um local na memória afetiva de muitos atletas e torcedores.

Entre os muitos torcedores presentes, Jairo Chagas, um apaixonado pelo futebol local, compartilhou sua emoção: ‘’ Para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje e rever essa turma do passado jogando de novo, mesmo que de forma amistosa. É como reviver uma parte importante da minha vida. O Batistão é um símbolo de muitas memórias felizes’’.

A secretária em exercício da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Andrea Blum, também destacou a importância do evento. ‘’ Este jogo comemorativo é uma celebração de toda a história e legado que ele representa para o nosso esporte. É um momento de homenagear àqueles que contribuíram para o nosso futebol e de inspirar as novas gerações e valorizar e continuar essa trajetória’’.

A equipe do Confiança demonstrou toda a sua experiência e habilidade ao vencer de 4 a 2, com os gols de Gilsinho, Juliano e Ismerino, além do domínio de campo, com jogadas precisas e um excelente trabalho de equipe. O placar refletiu a capacidade técnica e o preparo dos veteranos, que não perderam a oportunidade de mostrar que ainda têm muito futebol.

Final Feminina

No mesmo dia, além do jogo dos cinquentões, também aconteceu a final do campeonato sergipano sub-17 feminino. Jovens de diferentes municípios, como Poço Verde, Lagarto, Estância, Indiaroba e da cidade de Alagoinhas trouxeram ainda mais brilho ao evento, com uma partida cheia de energia e talento. O time vencedor formado pelas meninas do projeto social ‘Eu Acredito Nelas’, da cidade de Estância, entregou jogadas rápidas e muita garra, mostrando que o futebol feminino está em boas mãos.

A técnica Nataly Coimbra conta emocionada a trajetória dessas atletas até aqui. ‘’ Nosso trabalho vem desde 2019. É um projeto social, assim como a maioria das equipes e dos trabalhos que existem no futebol feminino, não só aqui, mas em todo o Brasil. Trabalhamos com meninas a partir de 8 anos de idade até os 17. Temos cinco atletas apontadas para estarem atuando em grandes clubes, como o Corinthians e o Ferroviário, e acreditamos que em breve poderemos ter uma representante sergipana na seleção brasileira, esse nome não é à toa, ‘Eu Acredito Nelas!”. Atualmente o time é campeão brasileiro de fut7, bicampeão sergipano de futebol de campo e bicampeão sergipano de fut7.

Foto: Seel