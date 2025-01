Ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, quer comprar o Confiança

O ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi visto nesta terça-feira juntamente com o governador do estado, Fábio Mitidieri, no Estádio Sabino Ribeiro, casa da Associação Desportiva Confiança, em Aracaju, onde discutiu detalhes sobre a possível compra do clube sergipano. A visita de Landim reforça as especulações sobre a transformação do Dragão em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), um modelo que vem ganhando força no futebol brasileiro.

De acordo com informações de bastidores, a diretoria do Confiança deve se reunir nos próximos dias para debater a proposta e traçar os próximos passos desse ambicioso projeto. Landim, conhecido por sua gestão de sucesso no Flamengo, vislumbra uma transformação estrutural significativa no Confiança.

Entre as ideias apresentadas, destacam-se a construção de um estádio com capacidade para 30 mil pessoas e a implantação de um centro de treinamento de ponta. Além disso, há negociações para uma parceria com o governo estadual, que poderia incluir a doação de um terreno para viabilizar as obras.

A presença de Landim no Sabino Ribeiro agitou a torcida azulina e colocou em evidência o desejo de modernizar o futebol sergipano, trazendo maior competitividade e infraestrutura para o clube. A comunidade confiante agora aguarda os desdobramentos dessa iniciativa, que promete mudar os rumos da equipe no cenário nacional.

Fonte ITNET