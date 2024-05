Exposição ‘Eclético Desvelar’ será lançada neste sábado no RioMar Aracaju

A mostra ficará em cartaz até 15 de junho, apresentando a visão contemporânea dos artistas Tathyana Santiago, D.L. e Fábio Sampaio

A partir deste sábado (18), o RioMar Aracaju, em parceria com a Ces Arts Galeria apresenta a exposição “Eclético Desvelar”, mostra inédita que traz para o shopping a proposta de uma jornada única através das fronteiras da arte contemporânea, onde a diversidade de estilos, técnicas e influências são desnudadas.

Segundo os curadores da mostra, Rodrigo Fonseca e Renato Mesquita, ‘Eclético Desvelar’ explora a desconstrução como uma ferramenta para revelar novas perspectivas, convidando e desafiando o visitante a se perder nas complexidades de formas, cores e ideias. “A exposição tem o propósito de celebrar a liberdade criativa e convidar todos a participarem de uma viagem inesquecível pelo mundo vasto e eclético da arte contemporânea”, pontua Renato Mesquita.

Em sua primeira edição, o evento conta com obras dos artistas Tathyana Santiago, D.L. e Fábio Sampaio, formando uma narrativa coletiva que transcende as convenções tradicionais. “A mostra busca destacar a presença da arte de alta qualidade, que está sendo produzida e trazida para Sergipe, assim como fomentar o mercado artístico local, impactando o público diversificado e interessado no consumo de arte”, diz Rodrigo Fonseca.

A exposição ficará em cartaz no RioMar Aracaju até 15 de junho, no segundo piso do mall, ao lado da Richards. O acesso ao espaço é gratuito.

“Desejamos quebrar barreiras, alcançando bolhas que, até então, viam a arte apenas como um elemento decorativo e criar um diálogo vibrante entre a arte contemporânea, o público e os consumidores de outros setores, promovendo uma conexão mais profunda e significativa com a expressão artística”, conclui Mesquita.

Serviço

O quê? Abertura da exposição Eclético Desvelar, mostra chancelada pela Galeria Ces Arts.

Quando? De 18 de maio a 15 de junho.

Onde? No segundo piso do RioMar Aracaju, ao lado da Richards – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Atrações? Obras assinadas pelos artistas Tathyana Santiago, D.L. e Fábio Sampaio.

Acesso? Gratuito.

Classificação? Livre.

