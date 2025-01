Falcon, Itabaiana e Lagarto vencem na abertura do Sergipão – Sergipe e Barra empatam

A maior competição esportiva do estado teve início neste sábado (11/01) com quatro partidas válidas pela 1ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1. No período da tarde, dois jogos movimentaram o estadual.

As equipes do Dorense e Falcon entraram em campo no estádio Ariston Azevedo, em N. Sra das Dores. O carcará superou o time colorado e venceu por 2 a 0. O placar foi aberto nos acréscimos da primeira etapa, aos 47 minutos, com Vitor Alagoano. No segundo tempo, aos oito minutos, Izaldo cruzou pela esquerda, e Arthur Caculé apareceu na pequena área para finalizar com firmeza e decretar a vitória.

Na capital, o Sergipe recebeu o Barra, time estreante no estadual. Na arena Batistão foram os visitantes que saíram na frente. Aos 29 minutos, depois do cruzamento Thauã, de cabeça mandou pras redes. Os donos da casa só conseguiram o empate aos 40 minutos do segundo tempo. O zagueiro Lucas Strauba, também de cabeça, deixou tudo igual. Final: Sergipe 1×1 Barra.

No período da noite mais duas partidas. No estádio Paulo Barreto, Lagarto e América de Propriá se enfrentaram no estádio Paulo Barreto. O time alviverde venceu por 2 a 1, com gols dos atacantes Ronan e Miller. O atleta Elimar marcou para o América de Propriá.

A noite do sábado foi finalizado com um jogo muito emocionante entre Itabaiana e Carmópolis, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. A partida foi marcada pela despedida do atacante Matheus Nascimento dos gramados. O atacante atuou durante todo o primeiro tempo e abriu o placar em cobrança de pênalti aos cinco minutos. O tricolor serrano ampliou com um belo gol do Romarinho aos 29 minutos.

Ainda no primeiro tempo, os visitantes diminuíram o placar com um golaço de fora da área do meia, José Everton aos 43 minutos. Final: Itabaiana 2×1 Carmópolis. A rodada de abertura será encerrada na segunda-feira (13/01) com apenas uma partida. Acompanhe os detalhes:

19h – Confiança x Guarany, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Jackson Ribeiro Sobrinho – CBF

Assistente 1: Renner Lisboa Santos – CBF

Assistente 2: Amanda Santos Oliveira – CBF

Quarto Árbitro: Éder Marinheiro Souza – FSF

Analista: Mário Sérgio Bancilon – CBF

Foto: Fellipe Carvalho/Falcon FC

Fonte FSF