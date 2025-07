Fanese abre seleção para cadastro reserva de professores com título de mestre ou doutor

As inscrições vão de 14 a 15 de julho e contemplam os cursos presenciais da instituição.

A Coordenação Acadêmica da Fanese abriu processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva de professores dos cursos de graduação e tecnólogos presenciais. As inscrições estarão abertas nos dias 14 e 15 de julho, sendo voltadas exclusivamente a candidatos com título de mestre ou doutor.

As vagas abrangem diversas áreas do conhecimento, incluindo os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos e Sistemas para Internet. A inscrição deve ser feita por meio de formulário disponível no site da instituição, enviado juntamente com o currículo Lattes para o e-mail: secretariacoordenacao@fanese.edu.br, com a área de interesse especificada no assunto da mensagem.

Podem participar brasileiros natos ou naturalizados, portugueses com igualdade de direitos civis e estrangeiros com visto que permita atividade remunerada no Brasil. É necessário comprovar formação em graduação e pós-graduação reconhecidas pela CAPES/MEC, na área pretendida.

O resultado da seleção será divulgado no site da Fanese no dia 18 de julho, após análise curricular. Os candidatos aprovados poderão ser convocados, conforme a demanda, para uma banca avaliativa a partir de 21 de julho, na qual deverão ministrar uma aula de 15 minutos sobre conteúdo relacionado à sua área.

A contratação será realizada em regime CLT, e os candidatos devem ter disponibilidade mínima de quatro horas semanais, além de se comprometerem com o cronograma institucional. O edital tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, e a convocação não garante contratação imediata, sendo feita de acordo com a necessidade da instituição.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação