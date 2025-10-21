Fanese firma parceria com Polícia Militar de Sergipe nesta segunda-feira

A Faculdade de Administração, Negócios e Saúde de Sergipe (Fanese) firmou, nesta segunda-feira (20), uma parceria institucional com a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), com o objetivo de promover o acesso à educação superior e fortalecer a formação continuada dos profissionais da segurança pública.

Por meio do acordo, militares ativos e inativos, além de seus dependentes, passam a contar com 50% de desconto nos cursos de graduação e 20% nos cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição.

Para o diretor Marcel Ramos, a parceria entre a Fanese e a PMSE representa um importante passo para o fortalecimento da educação superior e da formação continuada dos profissionais da segurança pública.

“Essa união entre a academia e a corporação reforça o compromisso da Fanese com a formação cidadã e com o desenvolvimento social, contribuindo para uma atuação mais técnica, ética e humanizada dos profissionais da segurança, além de aproximar o ambiente acadêmico das demandas reais da sociedade”, destacou.

Durante a assinatura, o comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro de Souza, ressaltou a importância do convênio para a tropa e para a corporação. “É com grande satisfação que celebramos, hoje, mais um passo importante em direção à valorização do nosso efetivo. Esse ato representa um benefício direto aos nossos policiais militares e seus familiares, como também um investimento no futuro da nossa corporação”, afirmou.

O convênio foi firmado pelo comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro de Souza; pelo mantenedor da instituição de ensino, Dr. José João Alberto Almeida do Nascimento; e pelo diretor da Fanese, Marcel Ramos.

Ao todo, a faculdade oferece nove cursos de graduação: Arquitetura, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Gestão em Recursos Humanos, Gestão em Tecnologia da Informação e Sistemas para Internet.

Texto e foto assessoria