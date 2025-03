Fanese inaugura o 1º Laboratório Co.liga de Aracaju com foco em inclusão e Economia Criativa

Iniciativa pioneira da Fanese em Aracaju promove inclusão produtiva e qualificação de jovens por meio da Economia Criativa.

A Faculdade de Administração, Negócios e Saúde de Sergipe (Fanese) realizará a inauguração do primeiro Laboratório Co.liga de Aracaju, um espaço inovador dedicado à formação de jovens na área da Economia Criativa, na próxima quarta-feira (02), às 16h.

O laboratório integra a rede nacional do projeto Co.liga, uma escola livre voltada à inclusão produtiva de jovens por meio de cursos gratuitos, autoinstrucionais e de curta duração. A iniciativa oferece formação em áreas como Design, Multimídia, Música, Artes Visuais e Patrimônio, além de conteúdos transversais como empreendedorismo, cidadania e línguas, conectando saberes e oportunidades.

A Fanese tem orgulho de protagonizar a implantação do primeiro laboratório na capital sergipana, reafirmando seu compromisso com a educação de qualidade e com a promoção do desenvolvimento social por meio da inovação.

O evento de lançamento acontecerá na sede da Fanese (1º andar – sala do laboratório) e contará com a presença de Fabiana Cecy, representante do projeto nacional, autoridades locais e convidados especiais.

