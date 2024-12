Fanese nomeia novos coordenadores para reforçar excelência no ensino superior

A Fanese nomeou a professora Me. Marluany Sales como Coordenadora Acadêmica e o professor Me. Emerson Pracz como Coordenador Adjunto do curso de Direito. Essa iniciativa reforça o compromisso da instituição com a excelência acadêmica, promovendo uma gestão estratégica voltada para o desenvolvimento do curso e fortalecimento da faculdade como um todo.

Ao assumir a nova função, a profa. Me. Marluany Sales destacou suas prioridades, com foco no alinhamento entre os diversos setores da faculdade para garantir um ensino de qualidade.

“A prioridade é estruturar uma política de integração entre as áreas acadêmica, administrativa e financeira da Fanese. Além disso, buscaremos estratégias que promovam a união entre esses setores, assegurando que a nossa atividade-fim, que é a educação, seja exercida com excelência, beneficiando nossos alunos e a sociedade sergipana como um todo”, enfatizou Sales.

A professora também ressaltou a importância de fortalecer conexões entre todos os envolvidos no processo educacional, desde alunos e professores até colaboradores e a sociedade.

“Quando conseguirmos valorizar cada pessoa que integra esse processo, entregaremos um ensino de qualidade e consolidaremos a faculdade como uma instituição acolhedora, comprometida em oferecer o melhor ensino de graduação em Sergipe”, pontuou.

Por sua vez, o prof. Me. Emerson Pracz expressou sua honra em assumir o cargo e compartilhou suas metas na função. Ele afirmou que a intenção é continuar projetando o curso de Direito e os demais cursos da Fanese.

“Pode ter certeza que terão o máximo de mim em relação a tentar trazer ideias novas, produzir um bom trabalho para a Fanese. Então, a minha motivação, ela está embasada nisso, é ajudar a Fanese a crescer cada vez mais”, afirmou.

Com essas nomeações, a Fanese reafirma seu compromisso com a educação e com as necessidades de seus estudantes e da sociedade. Os novos coordenadores já estão se preparando para implementar ações que consolidem a instituição como um modelo de excelência no ensino superior em Sergipe.

Texto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Foto: Larissa Barros