Fanese promove encontro inédito integrando cursos em debate sobre Direito à Cidade

O direito à cidade é um tema central para repensarmos como construir espaços urbanos mais inclusivos, acessíveis e sustentáveis. Diante dos desafios crescentes de mobilidade, cidadania e sustentabilidade nos centros urbanos, é essencial promover debates e ações que estimulem soluções inovadoras e comprometidas com a justiça social e ambiental. É nesse contexto que a Fanese realizará, nos dias 26 e 27 de novembro, a primeira edição do Conectando Saberes, no Aracaju Parque Shopping.

Com o tema “Direito à Cidade: Mobilidade, Cidadania e Sustentabilidade”, o evento contará com uma programação diversa e enriquecedora, integrando todos os cursos da instituição. No primeiro dia, o destaque será a palestra do Dr. Eduardo Matos, Procurador de Justiça e especialista em Direito Ambiental e Urbanístico, que abordará questões cruciais sobre sustentabilidade e governança urbana. Na ocasião, também será lançado o novo volume da Coletânea de Estudos Jurídicos da Fanese, reunindo artigos de professores do curso de Direito que refletem sobre temas contemporâneos e relevantes para a sociedade.

No segundo dia, o debate será conduzido por grandes nomes da área: Leonardo Valério da Silva Tavares, enfermeiro SAMU Sergipe/GTA e instrutor do Nep Samu 192 Sergipe; Prof. Me. Waldson Costa, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente e atuante em ESG e responsabilidade social; Sayuri Dantas, presidente da ONG Ciclo Urbano e especialista em engenharia de tráfego; e Andrés Martínez, mestre em computação e consultor em inteligência artificial. Eles trarão diferentes perspectivas sobre mobilidade urbana, sustentabilidade e o impacto da tecnologia na construção de cidades mais inteligentes.

O Conectando Saberes é uma oportunidade imperdível para aprofundar conhecimentos e participar de discussões que impactam diretamente a qualidade de vida nas cidades. O evento conta com o patrocínio da Setransp e o apoio da Top Light e Alpha Formaturas, que contribuem para a realização desta importante iniciativa.

A participação é gratuita e aberta ao público, no entanto, as vagas são limitadas.

Texto: Fredson Navarro/Navarro Comunicação