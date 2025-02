Federação Sergipana de Futebol participa de sorteio da Copa do Brasil 2025

Ao lado do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas participou na última sexta-feira (07/02) do sorteio dos confrontos da Copa do Brasil de 2025.

A entidade sergipana reapresentou as equipes do Confiança e Sergipe no evento que aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No sorteio ficou definido que o Sergipe vai encarar o Ceará, na Arena Batistão, e o Confiança vai enfrentar o Parnahyb-PI, fora de casa, no Estádio Pedro Alelaf.

“O futebol sergipano chega preparado para disputar a Copa do Brasil. Os nossos clubes possuem totais condições de buscar bons resultados na competição em 2025. Agradeço ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues pela receptividade, atenção e carinho com a nossa entidade. A FSF segue presente em todas as ações e atividades que envolvam os nossos representantes” finalizou, Milton Dantas.

Os jogos da primeira fase estão previstos para as semanas de 19 e 26 de fevereiro. As datas exatas ainda serão confirmadas pela CBF. Na segunda fase, o vencedor do grupo 15 encara o vencedor do grupo 16, ou seja, em caso de classficação de Sergipe e Confiança, teríamos um Clássico Maior na Copa do Brasil.

Mudança no regulamento

As equipes de melhores posições no ranking nacional jogam fora de casa, mas não têm mais a vantagem do empate. Agora, em caso de igualdade no placar no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis. Somente a partir da terceira fase, os confrontos serão de ida e volta.

1ª fase: jogo único na casa do time de pior ranking; decisão nos pênaltis em caso de empate.

2ª fase: jogo único com mando de campo em chaveamento previsto no regulamento; decisão nos pênaltis em caso de empate.

3ª fase até a final: confrontos definidos em sorteio, com jogos em ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, decisão nos pênaltis.

Além dos 80 times do sorteio desta sexta, 12 equipes já estão pré-classificadas para a terceira fase. São elas: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia (classificados à Libertadores), Cruzeiro (classificado pela posição no Brasileirão 2024), Santos (campeão da Série B 2024), CRB (campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

FSF – Com informações da CBF e GE.Globo